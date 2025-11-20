Емил Радев: С хармонизирането на ключови правила за несъстоятелността постигаме истински пробив в ЕС

След повече от девет часа интензивни преговори късно снощи Европейският парламент, Съветът и Европейската комисия постигнаха първото в ЕС споразумение за директива, която хармонизира ключови елементи от производствата по несъстоятелност.

Докладчик по законодателния акт от страна на ЕП е българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев. От страна на Датското председателство на Съвета в триалога взе участие проф. Улрик Рамескоу Банг-Педерсен, а позицията на Комисията представи Ана Галего, генерален директор на Главна дирекция „Правосъдие“.

„Постигнахме истински пробив в законодателството, който е отправна точка за задълбочаване на хармонизацията в тази сфера. За първи път в ЕС се хармонизират материалноправни норми на производствата по несъстоятелност. Така осигуряваме добра правна среда за по-силен, по-устойчив и интегриран съюз на капиталовите пазари“, коментира докладчикът на ЕП.

Той припомни, че през миналия мандат досието буксува две години и половина и при предишния докладчик по него нямаше никакъв напредък. „Поставихме си амбициозни цели както по отношение на темпото, така и на резултатите от работата. За по-малко от година успяхме да приключим целия законодателен процес – от проектодоклад на ЕП до окончателно споразумение със Съвета по новата Директива за хармонизиране на определени аспекти на производствата по несъстоятелност“, разясни Емил Радев, който е и зам.-председател на правната комисия в ЕП.

Той изтъкна, че инициираното законодателството има за цел да се преодолеят разнопосочните национални правила за несъстоятелност, които издигат бариери пред трансграничната дейност на фирмите и инвеститорите. „Новата директива предлага по-силна защита на кредиторите и работниците, достъп на синдиците до информация от националните регистри на банковите сметки и действителните собственици, така че да се улесни издирването и възстановяването на активи на предприятия в несъстоятелност. Предвид поуките от глобалните кризи, които връхлетяха света и виждаме как могат да разклатят не само отделни фирми, а и икономиката като цяло, предоставяме възможност за временно спиране на производства при извънредни ситуации“, информира още Емил Радев.

По думите му с директивата се въвежда и нов механизъм, който ще позволява продажбата на предприятия, изправени пред финансови затруднения, така че бизнесът да не се закрива. „По този начин даваме шанс стойността му да се запази, да се удовлетворят кредиторите и да се спасят работни места“, обясни евродепутатът. Той допълни, че новите мерки не товарят малките предприятия с несъразмерна тежест, тъй като приложното поле на Комитета на кредиторите е ограничено само за големи компании.

Предстои Комитетът на постоянните представители (КОРЕПЕР) да потвърди постигнатото тристранно споразумение на 3 декември, а гласуването в Комисията по правни въпроси на ЕП е насрочено за 11 декември.