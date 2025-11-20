Георг Георгиев: България спазва стриктно правилата за износ на оръжие

България прилага едно от най-строгите законодателства по отношение на износа на оръжие и стоки с двойна употреба и не нарушава нито една международна разпоредба. Това заяви министърът на външните работи Георг Георгиев в Брюксел в отговор на въпрос, свързан с евентуален трансфер на български оръжия през Обединените арабски емирства към трети страни.

"България функционира много стриктно законодателство по отношение на експорта на свързаните с отбрана и сигурност средства, тези с двойна употреба. Има смесена комисия за контрол на експорта, така че всичко това се случва първо в унисон с българското законодателство изключително строго, но също така и в унисон с всички международни правила", заяви министър Георгиев.

На въпрос за възможен реекспорт от ОАЕ към Судан, Георгиев посочи, че се придържа единствено към документално доказана информация.

"Министерството на външните работи винаги се е придържало към онова, което реално, документално е доказано и постановено спрямо правилата".

Министър Георгиев коментира и подготовката на България за присъединяване към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Процесът остава приоритет за правителството.

"Към момента повече от половината комитети са затворени. Така че техническата процедура напредва много добре. Ние се надяваме до края на тази година, най-рано в началото на следващата, да сме приключили с цялата техническа част, така, щото да остане само политическото решение, за което разбира се ние сме в комуникация с нашите партньори, с държавите - членки на ОИСР", каза Георг Георгиев.

По думите му членството в ОИСР ще затвърди икономическата стабилност на България и ще я утвърди като надеждна дестинация за инвестиции.

"За България това ще бъде още една много уверена стъпка по отношение на сигурността и стабилността на икономиката, на това, че ние сме една сигурна дестинация за инвестиции и едно място, на което чуждестранните капитали могат да намерят своята добра реализация", поясни министърът.