Паркирането в широкия център на Варна вече е платено

Зелена зона работи в делнични дни, посрещат я с протест

Паркирането в седем района на Варна между бул. „ Васил Левски“ и идеалния център на града вече е платено, предаде кореспондентът на "Труд news" за региона.

След 2 месеца гратисен период Зелена зона бе въведена от днес. За разлика от Синя, която е нон-стоп, тя ще работи само в делнични дни от 9:00 до 19:00 часа.

Таксата за час е 1 лв., максималният престой е 5 часа, но може да се купи и целодневен срещу 16 лв. Плащането става чрез SMS на номер 1353 или чрез мобилното приложение Mpark, в което има и опция за престой от 30 минути срещу 50 стотинки.

Безплатно е паркирането за електромобили.

Абонаментът за жителите на районите в обхвата на Зелена зона е 55 лв. годишно за първа кола и 110 лв. - за втора. Търговците плащат 100 лв. месечно, а служебният абонамент за фирми е 250 лв. за месец.

По данни на общината до момента са регистрирани над 10 600 абонамента. В същото време разчертаните в Зелена зона паркоместа са 10 200. В част от районите хората се оплакват, че броят им е солидно редуциран. Най-голям е проблемът в кв. „Чайка“, чиито жители се бунтуват от месеци срещу Зелена зона, тъй като близо 11 000 домакинства вече трябва да разчитат на 2800 паркоместа.

Срещу заповедта за въвеждането й са заведени редица съдебни искове, част от които са препратени за разглеждане от Върховния административен съд.

В първия работен ден на зоната недоволни варненци обявиха, че от 17:00 часа ще протестират пред общината.

Организаторите от инициативен комитет „Активни граждани Варна“ призоваха за незабавното спиране на Зелена зона, преразглеждане на наредбата за платено паркиране с реално обществено обсъждане и въвеждането й след изграждането на буферни паркинги.