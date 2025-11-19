МВнР: Осъждаме нападението срещу Тернопол и продължаващите атаки срещу цивилни в Украйна

Осъждаме бруталното нападение на Русия срещу Тернопол и продължаващите атаки срещу цивилни граждани и критична инфраструктура в Украйна, което представлява явно нарушение на международното хуманитарно право. Това написаха от Министерството на външните работи (МВнР) в платформата „Екс“.

Нашите мисли са с жертвите и техните семейства. България твърдо подкрепя Украйна и нейните усилия за постигане на справедлив и траен мир, се посочва още в публикацията.

We strongly condemn Russia’s brutal attack on #Ternopil and its ongoing assaults on civilians and critical infrastructure in 🇺🇦, in blatant violation of IHL. — MFA Bulgaria (@MFABulgaria) November 19, 2025

Най-малко 26 души за загинали в руските удари, нанесени по Западна Украйна през изминалата нощ. 93 души са ранени, включително 18 деца. При ударите са били причинени щети на жилищни сгради на различни места, както и на промишлени инсталации и складове, при което са се разразили големи пожари. На-тежко пострада град Тернопил, където бяха поразени две многоетажни жилищни сгради.