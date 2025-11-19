Обучават родители на тийнейджъри как се дава първа помощ

Обучение по първа помощ с акцент към родители на тийнейджъри ще се проведе в УМБАЛ Бургас. На него са поканени всички, които желаят да получат знания и умения за оказване на първа помощ. Ще бъдат засегнати теми, по които често е трудно да се говори – например как да разпознаем дали детето употребява наркотични вещества.

Обучението е провокирано от филма „Един грам живот“ и се организира от БЧК – Бургас, д-р Светослав Тодоров – заместник-директор на УМБАЛ Бургас и лектор по първа помощ към БЧК, както и парамедик Димитър Ненчев.

Ще бъдат включени и най-важните теми от областта на първата долекарска помощ и третирането на някои животозастрашаващи състояния.