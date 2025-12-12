Безсилни ли сме, ако онлайн продавачът изчезне

Актът за цифровите услуги може да се бори с измамниците в интернет

Трябва да знае кой продава, какво продава, как реагира на сигнали и как предотвратява злоупотреби

Европейските регламенти имат пряко действие, но ефективността им зависи от националното им прилагане

Онлайн измамите рядко са просто лош късмет. Те разкриват устойчив дефект в дигиталната икономика: потребителят изпраща плащане с очакване за доставка, а вместо това получава тишина и заличен профил. Платформата остава, но търговецът - не. Този модел не е изключение, а израз на дългогодишна нормативна празнина, в която икономическата активност на платформите растеше бързо, а юридическата им отговорност оставаше встрани.

Десетилетия наред европейската регулаторна логика приемаше платформите за технически неутрални посредници. Директивата за електронната търговия от 2000 г. очерта рамката за онлайн посредничеството, като разглеждаше интернет търговците и платформите като пасивни канали за обмен. Подходът беше разбираем за онзи фрагментиран, занаятчийски интернет. Днешната платформа обаче е различен организъм: тя подрежда, филтрира, класифицира, стимулира и забавя. Тя определя видимостта на търговците, достъпа до потребители и рамката на търговските взаимоотношения. Въпреки това дълго време продължаваше да се ползва с почти символична правна отговорност.

Актът за цифровите услуги (Digital Services Act, DSA) е замислен като корекция на този дисбаланс. Той не премахва класическия модел на ограничена отговорност, но го преформатира: платформата вече няма право само да бъде „пасивен капацитет“. Тя трябва да знае кой продава, какво се продава, как реагира на сигнали и как предотвратява повтарящи се злоупотреби. Прозрачността, проследимостта и ефективната реакция стават правни изисквания, а не пожелателни принципи.

Съдебната практика в Европа постепенно тръгва също в тази посока. В Германия и Франция вече има решения, които не се задоволяват само с установяване на измамно поведение от страна на търговеца. Съдиите анализират и контекста, който е позволил подобни модели да се възпроизвеждат: кой е следял стоките, кой е получавал сигналите, какъв е бил механизмът на контрол. Така съдилищата поставят платформата на скамейката на реалния регулаторен процес - като организатор, а не като наблюдател.

Паралелно с това Digital Markets Act (DMA) адресира концентрацията на пазарна мощ. Ако DSA отговаря на въпроса „как трябва да се държи платформата“, DMA отговаря на „какво може и какво не може да прави една мощна платформа“. Двата регламента действат като две страни на една и съща монета: практика и структура, процес и пазар, поведение и влияние.

За българския потребител тази нормативна промяна може да бъде силен инструмент, но само когато бъде приложена. Европейските регламенти имат пряко действие, но ефективността им зависи от националната институционална рамка. Координацията между Министерството на електронното управление, Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на личните данни е все още частична. Липсват ясно дефинирани процедури за надзор и санкции, както и механизми за бързо трансгранично сътрудничество. В този контекст законодателството съществува, но неговото практическо въздействие зависи от административния капацитет, опита на институциите и готовността им да прилагат комплексни европейски правила.

Онлайн измамата е повече от частен проблем - тя е лакмус за състоянието на цифровото право у нас. Всеки изчезнал търговец е напомняне за нуждата от по-зряла регулаторна система, която съчетава европейските стандарти с национален административен капацитет. DSA не предлага магическо решение, но поставя реални граници и очаквания, които правят пазара по-прозрачен и по-малко рисков.

И тук се появява основание за оптимизъм. За първи път европейското право дава на потребителя не просто абстрактни защити, а инструментариум, с който може да защити интересите си - стига да бъде използван правилно. Навигацията в тази среда обаче изисква умения: познаване на регламентите, достъп до механизми за жалби, разбиране на трансгранични процеси и способност за стратегическа правна преценка. Именно затова в много случаи консултацията с адвокат е най-прекият път към резултат. Не защото законът е недостъпен, а защото ефективното му прилагане зависи от професионален опит.

Когато продавачът изчезне, потребителят не е беззащитен. Европейската рамка вече осигурява механизми, които могат да доведат до възстановяване на права и предотвратяване на бъдещи злоупотреби. Нужно е само тези механизми да бъдат активирани - и това често започва с компетентна юридическа подкрепа, която превръща правото в реална защита, а не в обещание.

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

Не се доверявайте на „супер сделки“ в социални групи

За да се предпазите от търговци измамници в интернет, винаги проверявайте сайта за отзиви и фирмени данни, не се доверявайте на нереалистично ниски цени, като никога не въвеждате лични или банкови данни в несигурни сайтове.

Стъпки за сигурно онлайн пазаруване:

1. Проверка на уебсайта:

Отзиви, мнения и оценки за магазина в Google или други форуми.

Данни за фирмата: Проверете дали има легитимна информация за контакт, адрес и фирмени данни.

Домейн и HTTPS: Уверете се, че адресът започва с https:// (има катинарче), което показва криптирана връзка.

2. Цени и оферти:

Нереалистични цени: Бъдете скептични към продукти, които са значително по-евтини от пазарната цена - това често е примамка, споредBAAFCE.

3. Методи за плащане:

Сигурни методи: Предпочитайте наложен платеж или платформи, които предлагат защита на купувача, както съветва BAAFCE.

Избягвайте банков превод: Не правете директни банкови преводи към непознати, тъй като те са трудни за проследяване, както е посочено от BAAFCE.

4. Лични данни и сигурност:

Пароли: Използвайте сложни, уникални пароли за всеки сайт, съветва SV Smart Consulting.

Не кликайте по съмнителни линкове: Не отваряйте линкове от имейли, SMS или съобщения в социални мрежи, които изглеждат подозрителни.

5. При получаване:

Проверка преди плащане: Ако купувате нещо, което е с доставка по куриер, винаги проверявайте стоката преди да платите, ако куриерът го позволява (опция “преглед и тест”).

6. Общи съвети:

Прочетете общите условия: Запознайте се с условията за връщане и гаранция.

Бъдете внимателни с “супер сделки” във Facebook групи и непознати сайтове.