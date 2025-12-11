Болници отлагат операции заради лимитите

Здравното министерство плаши с наказания за върнати пациенти

Няма пари за заплатите на медиците, за лекарства и консумативи, твърдят директори на лечебни заведения

Лимитирани пари - лимитирани пациенти

Отлагане на планови операции, затваряне на отделения и цели болници под претекст ремонт, бавене на заплати и на плащания към доставчици на медикаменти и консумативи са резултатите от връщането на лимитите на болниците от депутатите, коментираха пред “Труд news” директори на лечебни заведения и финансисти.

Управители на болници признаха, че ще са принудени да ограничат дейността си, а от частни лечебни заведения казаха, че няма как да не се стигне и до повече и в по-голям размер доплащания.

Преди дни НЗОК напомнила с писмо на всички болници, че няма да им плати извършената и отчетена дейност по лечение на здравноосигурени лица, която е над определените за месеца лимити. Решението е взето на заседание на Надзорния съвет на НЗОК от 01.12.2025 г. Според данните, така наречената надлимитна дейност от 5 август до 1 декември е над 25 млн. лв.

“НЗОК заплаща медицинската помощ в рамките на стойностите, определени в договорите. НС на НЗОК уведомява болниците, че НЗОК няма законово основание да заплаща средства над утвърдените”, сочат от НЗОК в писмо до директорите на лечебните заведения.

“Крадат ни милиони”, коментираха шефове на лечебни заведения пред “Труд”. Те обясниха, че от август месец до сега има надлимитна дейност, натрупана от пациенти, които са излекувани и изписани. Обясниха, че за това лечение са използвани медикаменти и консумативи, част от които също са извън лимитите и че доставчиците не приемат да има поредно отлагане на плащанията. Казват, че директно им заявявали, че ще спрат снабдяването им.

“Големият проблем е, че от една страна министерството ни се кара, ако върнем пациент. Заплашват, че ще ни наказват, ако връщаме пациенти. А ние няма да има как да ги лекуваме, ако онези, на които дължим пари спрат да ни дават медикаменти и консумативи”, казаха шефове на болници. Те коментираха, че още преди празниците проблемът ще рефлектира върху лекари, медицински сестри и санитари и по точно върху заплатите им.

Мениджъри разказаха, че заради проблема с лимитите някои се изхитряват и “излизат в ремонт”. Така имат основание да връщат пациенти по обективни причини и никой не може да ги накаже.

Медици коментираха, че заради поставените граници на плащанията има и подбор на пациенти - “Лимитирани пари - лимитирани пациенти”. Признаха, че тежките случаи били нежелани, тъй като обичайно именно от тях се стигало до по-големи разходи, които надхвърлят предвиденото в клиничните пътеки. Битката била за по-леки случаи по скъпо платени пътеки.

Лекарите са категорични, че виновни за проблема са депутатите, които не се съобразиха с решението на Конституционния съд и върнаха лимитите.

Президентът наложи вето над закона. Депутатите от мнозинството го отхвърлиха, нарушавайки за втори път Конституцията.

Лимитите изправят болниците пред абсурдна ситуация - те хем не могат да откажат лечение на болните по закон, хем това лечение няма да им бъде платено от НЗОК по закон. В този случай разходите остават за сметка на работещите в болницата медици.

Болнични шефове коментираха, че лимитът на всяко лечебно заведение се определя по неясни критерии от НЗОК, чиито чиновници не се съобразяват нито с приетите и излекувани болни, нито с това колко търсена и предпочитана е съответната болница.

Факт

Лимитите са незаконни, реши КС

С Решение №6/11.04.2024 КД №15/2023 Конституционният съд отмени лимитите за болниците. В мотивите си магистратите посочиха следното:

- Обстоятелството, че държавата не може да изпълни ефективно задължението си по контрола на бюджетните средства за здравеопазване, не може да бъде основание за въвеждане на ограничения на основни права и такова ограничение е конституционно нетърпимо.”

- Разходът за лечението на едно конкретно лице ще бъде с еднаква тежест от гледна точка на общата разходна част на бюджета на НЗОК, без значение дали е било лекувано в лечебното заведение с “нарушени” обеми и стойности по договор, или е трябвало да получи медицинска помощ от друг изпълнител на болнична медицинска помощ с “разполагаем обем”.

- Въвеждането на лимити на отделните лечебни заведения не може да намали броя на пациентите (и разходите за лечението им), а само ги пренасочва от едно лечебно заведение, което е изчерпало определения му административно лимит към друго, което не е. Ето защо лимитите на извършваната от изпълнителите на медицинска помощ дейност не представляват мярка, която води до ограничаване разходите на НЗОК или до тяхното по-добро планиране.”

Съдът прие, че ограничаване на дейността на болниците с лимити на заплащането, противоречи на Конституцията и конкретно нарушава правото на здравно осигуряване по чл. 52, ал. 1 от КРБ. Задължение на Народното събрание да възстанови нарушения ред.

Явор Пенчев, зам. министър на здравеопазването и шеф на надзора на НЗОК:

След решението на НС, нямаме основание да плащаме тази дейност

След решението на Народното събрание и измененията в закона, нямаме основание да плащаме надлимитната дейност. Никой не е обжалвал това изменение в закона. Вероятно предстои да бъде обжалвано като предишния път, абсолютно по идентичния начин. Но засега никой не е подал иск.

Касата не може да плати нещо, като има ограничение в закона. Проблемът е, че трябват повече пари за здравеопазване - това е истината.

Д-р Красимир Петров, изпълнителен директор на МБАЛ "Св. Анна"-Варна:

Създава се риск за заплатите

Решението на НЗОК да не изплати извършената и отчетена дейност над лимита ни поставя пред огромно предизвикателство. На фона на хроничното недофинансиране последиците ще бъдат много тежки.

Нашата болница поема спешните случаи от цяла Североизточна България, затова оперативната дейност няма как да бъде намалена. Създава се обаче реален риск за изплащането на работните заплати.

Андрей Марков, управител на Acibadem City Clinic УМБАЛ:

Принуждават болниците да ограничават дейността си

Следствие от отказа да се плаща надлимитната дейност неминуемо е ограничаване на дейността по едни или друг начин - не приемат всеки, те избират кой да бъде приет и кой не. Това е дискриминация, която е вредна за пациентите. И това ще е сериозен проблем и който не е роден от НЗОК - законът е такъв.

Знаем, че в България лимитите се определят по волунтаристичен начин, те не са базирани на потреблението. Освен това, никой не се съобразява с факта, че хората искат да избират къде да бъдат лекувани. На тях не им е все едно, те оценяват, че помощта, която могат да получат не е една и съща. Поради ограничението във финансирането на здравеопазването, НЗОК няма друг начин, освен да ограничава.

Проблемът е в това, че системата продължава да е недофинансирана и продължаваме да не я реформираме.

И сега тази история с даването на пари на глава, защото демонстрираме... Сега започват да се питат дали да дадем 30 млн. на тия, пък 100 млн. на ония, щото демонстрират повече. Въпреки разбирането, че имаме много болници, ние ще даваме пари на калпак! За да съществуват тия много болници, независимо от това, че някои нямат никаква работа!

Д-р Валентин Димитров, шеф на “Пирогов”:

Писах им, че лимитите са противоконституционни

Изпратил съм писма до НЗОК, до министъра на здравеопазването и до министър-председателя, в което ги информирам, че лимитите са противоконституционни според КС. Има решение.

На министъра и на НЗОК изпратих писмо, тъй като преди две седмици имах среща с тях, на която ми беше обяснено, че трябва да не връщам никакви пациенти и по празниците трябва да лекувам всички, а касата ми прати писмо, че няма да плаща надлимитна дейност. Между чука и наковалнята съм. Едни имат право да вземат решения. А аз работя и имам право като пари да разпределям само това, което ми плаща касата.

Заплатите в “Пирогов” се формират и изплащат на базата на това, което сме свършили. И в същия момент ми казват, че трябва да вдигна заплатите на персонала. Но аз разпределям само пари, които са влезли в болницата. Сравняват ни с образованието, но те са на делегиран бюджет от държавата. Докато болниците и здравеопазването сме на това, което заработим и на това, което ни плати касата.