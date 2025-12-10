Протестът в София завърши с изпълнение на българския химн

Протестът срещу правителството в центъра на София завърши с изпълнение на българския химн от хилядите български граждани. На сцената химна изпяха и представители на „Продължаваме Промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) – Асен Василев, Ивайло Мирчев и Божидар Божанов.

Демонстрацията, която започна в 18:00 часа, се проведе под мотото „Оставка! Пеевски и Борисов вън!“.

Организаторите призоваха гражданите да се приберат спокойно и да внимават за провокатори.

Задържани са 30 души на протеста в центъра на София, казаха за БТА от МВР. У някои от задържаните са намерени забранени предмети. Други са арестувани заради липса на документи за самоличност. Не са регистрирани инциденти по време на демонстрациите тази вечер в София.