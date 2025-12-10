Ремонтират спортен комплекс и читалище във Варна

С фотоволтаици ще пестят сметки за ток

Спортен комплекс „Локомотив“ и Народно читалище „Христо Ботев 1928“ във Варна ще бъдат ремонтирани до края на юни 2026 г., съобщиха от общината, която реализира проектите за подобряване на енергийната ефективност на обща стойност над 4 млн. лв. Финансирането е осигурено по Националния план за възстановяване и устойчивост и от местната хазна.

В Спортен комплекс „Локомотив“ ще бъдат вложени малко над 3 млн. лв. Със средствата ще бъде поставена топлоизолация на сградата, а на покрива й ще бъде монтирана фотоволтаична система за собствено потребление.

С такава ще се сдобие и НЧ „Христо Ботев 1928“, чието здание не е било основно ремонтирано от 15 години. С предвидените 986 865 лв. ще бъдат подменени старата дограма и осветлението, ще бъде монтиран и външен асансьор.

Ефектът от реализация на двата проекта ще е свиване на сметките за ток с минимум 30%.