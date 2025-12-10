Две деца са изгубени на протеста в София

Протестът в София продължава в района на Триъгълника на властта, като гражданите искат оставката на правителството. Подобни демонстрации се провеждат и в други български градове.

Междувременно стана ясно, че две деца, Силвия и Камелия, са загубени по време на протеста. Родителите ги очакват при входа на Министерския съвет и призовават за помощ за намирането им.

Полицията е арестувала над 30 души. Сред тях има хора, носещи ножове, други със запалителни средства, а част от арестуваните са били без документи за самоличност.

Протестът протича мирно. От сцената на площада звучат музика и скандирания „Оставка“, докато множеството продължава да изразява недоволството си.