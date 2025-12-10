НА ЖИВО: Протестите срещу властта започнаха (СНИМКИ и ВИДЕО)

Започна антиправителствения протест на площад „Съединение“ в София. Граждани започнаха да се събират пред Министерския съвет, за да изразят недоволството си срещу правителството на кабинета „Желязков“. Протестът, който започна около 18:00 ч., се очаква да продължи до късно вечерта.

Движението на автомобили в района на "Триъгълника на властта" е спряно.

Полицейското присъствие започва още от района на историческата сграда на Народното събрание. Полицаи проверяват багажа на хора, които се насочват към мястото на протеста.

За протеста са предвидени 19 контролно-пропускателни пункта, заяви в сряда на брифинг главен инспектор Иван Георгиев, началник-сектор „Масови мероприятия” към Столичната дирекция на вътрешните работи

Днес следобед имаше три студентски шествия: Едното на НАТФИЗ, а другите две - на Софийски университет - обединението "Студенти против мафията" и инициативата "STOP". И трите шествия ще се влеят в големия протест на площад Независимост.

Първоначалното недоволство срещу държавния бюджет прерасна в искане за оставка на кабинета. Утре в 13:30 ще гласуват шестия вот на недоверие, но гласовете на опозицията продължат да са недостатъчни. Очаква се кабинетът Желязков да оцелее и този път, освен ако една от партиите в управлението не реши да подаде оставка.

Освен в София, протести се провеждат в Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Плевен, Сливен, Хасково, Добрич, Враца, Монтана, Смолян, Гоце Делчев, Ловеч, Нова Загора и Карлово. В редица градове в чужбина също има прояви на недоволство – сред тях Виена, Берлин, Мюнхен, Брюксел, Люксембург, Хага и Малага.

