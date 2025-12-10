Във Варна събират стотинки за два мобилни пункта за кръводаряване

Последното за тази година благотворително събиране на стотинки организира на 13 декември сдружение „Аз вярвам и помагам“. Целта е да се подпомогне набирането на средства за закупуване на мобилни пунктове за кръводаряване за София и Плевен.

Акцията ще се проведе от 9 до 12 часа в спортната зала на МКС „Владислав Варненчик“. Ще се приемат монети от всички номинали – от 1 стотинка до 2 лева. Не е нужно те да бъдат предварително сортирани, но е важно сред тях да няма чужди предмети или монети от други валути, апелират организаторите.

В подкрепа на каузата паралелно ще се проведе и благотворително състезание по бягане и лека атлетика, организирано от Спортен клуб „Тангра“. Таксата за участие е 20 лв., а всички приходи ще бъдат дарени за детски линейки и медицинско оборудване. Участниците ще получат подаръци, а победителите ще бъдат наградени с медали.

За 10 години чрез кампаниите на „Аз вярвам и помагам“ са предадени за рециклиране над 385 тона капачки и са събрани повече от 1 млн. лв. дарения, без да бъдат правени разходи за заплати и логистика, отчитат от сдружението. Със средствата са осигурени над 30 нови детски и неонатални линейки, мобилни пунктове за кръводаряване, кувьози и медицинска апаратура за болници в цялата страна.