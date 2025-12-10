Заради протеста в София тази вечер: Важни промени в организацията на движението в центъра

Автор: Труд онлайн
България

Столична община предупреди за промените в организацията на движението във връзка с провеждане на протеста в София днес, 10.12.2025 г.

Днес, 10.12.2025 г., се забрани престоят и паркирането с изключение на автомобилите на СДВР без да се засягат местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:
- на паркинга на пл. „Княз Александър I“;
- на ул. „Московска“ между ул. „Георги С. Раковски“ и ул. „Будапеща“;
- на ул. „Георги Бенковски“ между бул. „Княз Александър Дондуков“ и ул. „Московска“;
- на ул. „Будапеща“ между бул. „Княз Александър Дондуков“ и ул. „Московска“;
- на пл. „Николай Гяуров“.

От 18.00 часа до приключване на протеста на 10.12.2025 г. по необходимост и по преценка на отдел „Пътна полиция“ при СДВР  се забранява влизането на пътни превозни средства съответно по: 
- на ул. „Московска“ между ул. „Георги С. Раковски“ и ул. „Будапеща“;
- на ул. „Георги Бенковски“ между бул. „Княз Александър Дондуков“ и ул. „Московска“;
- на ул. „Будапеща“ между бул. „Княз Александър Дондуков“ и ул. „Московска“.

Столична дирекция на вътрешните работи осигурява охрана, постове за контрол и регулиране на движението на възловите кръстовища за горепосочените време и местата.

