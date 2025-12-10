МВР Пловдив с апел към протестиращите

Очаква се временно затруднение на движението заради предстоящите протестни действия тази вечер в Пловдив, съобщиха от полицията в града под тепетата.

Мирното шествие започва в 18:00 ч. на пл. „Съединение“ и ще завърши при Международния панаир. По този повод полицията ще осигурява обществения ред и пътната безопасност, като са въведени временни ограничения за преминаване на моторни превозни средства по маршрута на шествието.

До 21:30 ч. няма да се допуска движение по бул. „Шести септември“ между бул. „Руски“ и бул. „Цар Борис III Обединител“, както и по бул. „Цар Борис III Обединител“ между бул. „България“ и ул. „Граф Игнатиев“.

"Апелираме гражданите да се съобразяват с указанията на полицейските служители, а при необходимост да търсят тяхното съдействие при забелязване на противообществени прояви или закононарушения", призоваха от МВР.

