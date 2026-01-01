Васильовден е, ето какви са традициите

На този ден се правели и предсказания с бръшлян

Православната църква почита паметта на Свети Василий Велики през първия ден от Новата година. Светецът е считан за основоположник на християнската благотворителност и е един от тримата отци на вселенската църква.

Свети Василий се е родил около 330 година в град Кесария, Кападокия по време на управлението на император Константин Велики. Неговият баща - преподавател по риторика и философия, освен в християнската религия го въвел и в тайните на светските науки. След смъртта на баща си, едва навършил 14 години, Василий заживява с баба си Макрина – жена, отдадена на християнските добродетели.

След нейната смърт младежът се отправил към Атина, където изучавал граматика, риторика, астрономия, медицина, философия, физика и естествени науки. Възпитан в християнската вяра, Василий редовно посещавал атинските храмове. Срещата с Григорий Богослов била определяща за следващите етапи от живота му. За да се посвети на християнството, Василий се стремил към усъвършенстване на знанията. Жаден за научни знания, младежът поел към Египет, където открил важни богословски творби и имал възможността да наблюдава отблизо живота и делата на знаменити християнски духовници.

Предците ни са имали още едно наименование за Васильовден – Сурваки,

свързано с обичая сурвакане. По стара българска традиция деца, между 5 и 12 години, тръгват в ранните часове на 1 януари и обикалят домовете на близки, съседи и приятели със сурвакници в ръце да благославят домакините за здраве и берекет.

В миналото, в този ден, на прага на къщата се е колел жертвен петел, за да остане късметът в къщата. Вместо петел можело да се използват пуйка или кокошка. Жертвеното животно се пълнело с ориз или се приготвяло със зеле и заемало основно място на трапезата, а за този ден тя трябва да е богата и с блажни ястия.

На този ден се правели и предсказания с бръшлян. Всеки предварително бележел листо от бръшлян с цветен конец. Всички листа се натапяли във вода и съдът се поставял под стряхата на къщата. На сутринта, в зависимост от състоянието на листото се разбирало каква ще бъде годината за притежателя му. Ако било свежо – годината ще носи здраве и успехи, ако е повехнало – ще бъде трудна.

На този ден празнуват именниците: Васил, Василка, Веселин, Веселина и производните на тези имена.