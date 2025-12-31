Над 11 000 домакинства в София са подменили отоплителните си уреди с екологични по програми на Столичната община. Това съобщиха от общинския пресцентър, припомняйки, че от 1 януари 2025 г. е в сила нискоемисионна зона за девет столични района.

. Забраната за отопление на твърдо гориво обхваща: "Средец", "Красно село", "Изгрев", "Илинден", "Студентски", "Оборище", "Възраждане", "Лозенец", "Триадица".

Мярката е приета с решение на Столичния общински съвет през 2022 г. и е насочена към сгради и места с изградена топлопреносна или газоразпределителна мрежа. От 2029 г. НЕЗ за битово отопление ще важи за цялата територия на Столична община.

"За да подкрепи домакинствата, които попадат в зоната с ограничения, но и да насърчи жителите на цяла София да изберат по-екологични алтернативи за отопление през зимния сезон, Столичната община води активна кампания за подмяна на отоплителните уреди, като вече са подкрепени над 11 000 домакинства", се посочва в информацията.

Общо 11 127 домакинства са получили подкрепа по двата приключили проекта – LIFE IP CLEAN AIR (3 195 домакинства) и проект по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ (7 932 домакинства). В рамките на тези проекти са доставени и монтирани над 20 000 нови, екологични уреди – предимно високоефективни климатици, котли на пелети и уреди на природен газ.

Нови възможности за още 10 000 домакинства

Продължава набирането на предварителни заявления по новия проект „Подмяна на отоплителните устройства в домакинствата за по-чист въздух!“, по който вече над 4 500 домакинства са заявили намерение за участие. Целта на проекта е да подкрепи до 10 000 домакинства, които се отопляват на дърва и въглища, като бъдат доставени и монтирани близо 16 800 нови отоплителни устройства.

Проектът предлага значително разширен набор от възможности за безплатна подмяна:

* Термопомпи – включително термопомпи „въздух-въздух“ (климатици), „въздух-вода“ и „вода-вода“.

* Екологични уреди на пелети.

* Допълнителни подобрения: Домакинствата, които изберат пелетен котел или термопомпа (вода-вода, земя-вода или въздух-вода), могат да получат и закупуване и монтаж на радиатори.

* Пилотна възможност: Предвидено е и изграждане на фотоволтаични системи за производство на енергия за собствено потребление за домакинства в еднофамилни къщи, получаващи енергийни помощи и избрали електрическо отопление (климатици).

Отоплението на дърва и въглища остава най-значимият замърсител на въздуха в столицата. 56% от общото замърсяване се дължи именно на него, като през студените месеци до 80% от регистрираните превишения на фини прахови частици (ФПЧ) са пряко свързани с горенето на твърдо гориво.