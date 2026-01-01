Две момичета са първите бебета в общинските АГ болници в София

В началото на новата 2026 г. в двете общински акушеро-гинекологични болници – Първа САГБАЛ „Света София“ и Втора САГБАЛ „Шейново“ се родиха две бебета, съобщиха от пресцентъра на общината.

Първото от тях проплака тази сутрин в 6.15 ч. в болница „Шейново“. Момиченцето тежи 2.800 кг. и е високо 49 см. Малко след нея в 6.33 ч. се роди и първото бебе за 2026 г. в АГ болница „Света София“, което също е момиче. Малката дама е с перфектните мерки от 3.300 кг и 51 см.

На 1 януари 2026 г. в болница „Шейново“ до този час са се родили още две деца.

През 2024 г. в Първа АГ болница „Света София“ са се родили общо 1506 деца. В болница „Шейново“ през изминалата година са родени общо 2257 бебета, което е с 87 повече спряма 2024г.