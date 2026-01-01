Патриарх Даниил: Нека Господ да даде мирна, здрава, благословена 2026 година

Господ ни е дал свобода, велик дар е това

През Новата година нека Бог ни помага да възрастваме познанието на истината, която е Той. Нека Господ да даде мирна, здрава, благословена 2026 година! Честит празник! Това каза Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил. Той отслужва Света Василиева литургия отслужва в катедралния храм "Св. Александър Невски".

"Господ ни е дал свобода, велик дар е това и затова това означава, че ни е дал възможност да избираме бъдещето си – какви да бъдем, към какво да се стремим, какво да придобиваме", каза патриарх Даниил. "През Новата година нека Бог ни помага да възрастваме познанието на истината, която е Той. Тази истина, която ще ни направи свободни и която ни прави свободни, за да може да избираме това, което е полезно за нас и така Новата година действително да бъде полезна, да се обогатяваме с благодатните дарове на вярата, милосърдието, любовта, за това тази Нова година – 2026, от раждането на Господ Исус Христос по плът, да бъде за нас действително изпълнена с Божиите благословения."