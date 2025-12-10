КРС: Няма заглушаване на мобилния сигнал в центъра на София

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) направи проверка по повод твърденията на депутати от ПП-ДБ и „Да, България“, че мобилният сигнал на Ларгото е бил „изкуствено заглушен“ или претоварен заради предстоящия протест.

От 12:00 до 17:00 ч. на 10 декември екипи на Главна дирекция „Мониторинг и контрол на съобщенията“ са извършвали измервания и задълбочена проверка на местата, където се очаква струпване на хора. Резултатите показат, че сигналът и покритието на мобилните мрежи са нормални и не са установени каквито и да е смущения.

„Няма заглушаване на сигнала. Когато обаче много хора се съберат на едно място, а едновременно се извършва и излъчване на живо от различни медии, могат да възникнат затруднения при свързването поради претоварване на клетките на мобилните оператори. Това е естествено и не винаги може да се разреши изцяло чрез допълнителни технически средства“, обясняват от КРС.

Депутатът Божидар Божанов по-рано обяви, че екипите му са установили „аномалии и смущения“ в мобилния сигнал около Народното събрание, като обвини операторите за предполагаемо заглушаване.

„Ако са изкарали техниката на службите, да я приберат. Искате ли да ви покажа измерванията, ако много разбирате“, каза той.

От „Да, България“ уточниха, че сигналът не е бил заглушаван класически чрез джамър, а е възможно да е било „претоварване на клетките“ чрез специален хардуер, симулиращ фалшиви SIM карти.