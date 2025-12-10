Километрични задръствания блокират пътя към „Капитан Андреево“ и „Кулата“

Водачи на тирове чакаха с часове в огромно задръстване

Сръбски шофьор се ядоса, нападна полицай

Кошмар за шофьорите по границите

Десетки километри опашка от тирове по магистрала “Марица” край Свиленград блокираха пътя към ГКПП-Капитан Андреево. Следобед се образува колона от камиони и на българо-гръцката граница при Кулата.

Тежкотоварни автомобили имаше в две платна на аутобана към границата с Турция. Близо 30 км беше колоната от камиони в участъка.

“13 часа бях на паркинга. После на опашката, минах за 12 часа и 30 минути”, сподели Нурсел Сали, който е шофьор на камион и чакаше преди ГКПП-Капитан Андреево.

Причината е силно интензивният трафик през турската граница в края на годината, а от друга - протестите на гръцките фермери.

“Коледните и новогодишните празници наближават, фирмите, които трябва да доставят своите стоки, бързат, за да го направят преди празниците. Трафикът е изключително интензивен по това време на годината.

Интензивният трафик на българо-турската граница е резултат и от по-бързото преминаване на товарните автомобили през северната ни граница с Румъния. Знаете опашките, които се образувха преди България да стане член на Шенгенското пространство. Тези опашки се пренесоха и на българо-турската граница, а струпвания на северната граница с Румъния вече няма”, обясни говорителят на Агенция “Митници” Диана Маркова.

За последното денонощие на пункта са били обработени 3200 камиона. В обикновени дни се обработват между 2600-2800 ТИР-а.

Според Диана Маркова опълнително се усложнява обстановката от протестите на гръцките фермери, които затварят магистрали преди граничните преходи с България и с Турция. “След Коледа и Нова година очакваме товарният трафик да се успокои, но предвид това, че много хора пътуват за Турция, лекият трафик може да се увеличи”, допълни Маркова.

“Крайно време е трафикът от камиони да се качи на влакови композиции, както е в други държави”, коментира шофьор.

В района на опашката патрулираха цял ден шест полицейски екипа. Но се стигна и до инцидент. Един от полицаите бил нападнат от сръбски водач, който се е опитал да изпревари колоната. Униформеният обяснил на 42-годишния мъж, че трябва да се нареди на опашката, но сърбинът се ядосал и се стигнало до агресията. Шофьорът е задържан за 24 часа.

На българо-гръцката граница отново бе неспокойно. Рано сутринта стана ясно, че гръцките фермери не планират да блокират движението през ГКПП “Кулата”. После обаче, в района на Серес, започна блокада на фермерите. Така че дори камионите да преминат границата, попадаха в друго задръстване само на 40 км навътре в южната ни съседка. Към 15 ч, отново бе блокиран граничният пункт “Кулата” и се образува колона от чакащи камиони.