Избираме сами срока на валидност на личната карта

Промените засягат и свидетелствата за управление на МПС

Гражданите ще могат сами да избират срок на валидност на личните си карти - 5 или 10 години.

Това предвиждат промените в Правилника за издаване на български лични документи (ПИБЛД), приети от Министерския съвет. Новата възможност е част от по-широк пакет изменения, които целят да оптимизират административните услуги и да създадат повече удобство за гражданите.

Освен избор на валидност, измененията въвеждат централизирано персонализиране на всички български лични документи, което вече ще се извършва от дирекция “Български документи за самоличност” - МВР.

В заявленията за издаване на нови документи се добавя и възможност за заявяване на удостоверения за електронна идентичност (УБИ) - както при нови карти, така и за вече издадени. Регламентира се и процедура за спиране, възобновяване и прекратяване на УБИ, записано в електронния носител на документа. Целта е да се гарантира бързо и без забавяне административно обслужване.

Промените обхващат и реда за издаване на свидетелства за управление на МПС, временни карти за самоличност и моряшки паспорти. В заявленията вече ще се обработват и контактни данни - електронна поща и телефон - съобразно правилата за защита на личните данни.