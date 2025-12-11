ЕК завежда дело срещу България заради Директивата за обществените поръчки

Европейската комисия завежда дело срещу България пред Съда на ЕС, тъй като страната ни не е транспонирала правилно Директивата за обществените поръчки.

Според нея, българското законодателство неправомерно изключва от обхвата определени частни лечебни заведения, въпреки че те получават над 50 на сто от финансирането си от публични източници. Процедурата започва още през януари 2019 г., когато Комисията изпраща уведомително писмо, последвано от мотивирано становище през 2023 г. и допълнително мотивирано становище през април 2024 г.

България е предложила изменения в закона, но те все още не са приети, тъй като според Брюксел не отстраняват напълно нарушението, информира БНР. Същевременно Комисията изпрати до България мотивирано становище по линия на екологичното законодателство. Причина е неспазване на директивите за депата и за рамката за управление на отпадъците.

Според Комисията, страната ни не гарантира, че складираният в депата отпадък е предварително третиран, което е основен принцип за опазване на човешкото здраве, водите и почвите.

По данни на Националния статистически институт, през 2023 г. 24% от генерирания битов отпадък или над 750 000 тона са били директно складирани без предварително третиране. Това е минимално подобрение спрямо 2018 г., но далеч под стандартите на ЕС. България има два месеца да отговори и да предприеме необходимите мерки. В противен случай и тази процедура може да завърши със съдебен иск.