Повишени концентрации на фини прахови частици в София, общината с мерки

Във връзка с отчетени днес превишения на нормите за концентрация на фини прахови частици (ФПЧ) във въздуха при две станции на територията на София, Столичната община предприе незабавни мерки и информира заинтересованите страни за необходимостта от превантивни действия. Това съобщиха от пресцентъра на общината.

Информирани са учебните заведения

Столична община изпрати актуална информация и конкретни препоръки до директорите на всички училища и детски градини на територията на общината.

Общината, съвместно с лекарската мрежа "Въздух за здраве", изготви и разпространи Практическо ръководство „Чист въздух за децата“. То предоставя систематизиран набор от превантивни мерки и протоколи за реакция в реално време, които имат за цел да подпомогнат учебните заведения в грижата за по-чист и здравословен въздух за децата.

От 1 декември 2025 г. отново е в сила и нискоемисонната зона за автомобили, като тази година тя е с разширен обхват и в нея е включен и т.нар. “Голям ринг”.

Ще бъде възложено и допълнително миене на улиците

С оглед на метеорологичните условия, които не водят до опасни заледявания, ще бъдат планирани и изпълнени допълнително миене и почистване на основни пътни артерии и улици. Тази мярка е част от постоянните усилия на общината за ограничаване на вторичното замърсяване, причинено от натрупаните прах и отпадъци по пътната мрежа.

Гражданите могат да следят актуалната информация за качеството на атмосферния въздух, както и предприетите мерки на следните линкове:

Измерени средноденонощни стойности за ФПЧ10 чрез Информационна система „За въздуха“.

Предприети допълнителни мерки (за съответния ден) във връзка с усилията на Столична община за подобряване качеството на атмосферния въздух.

Столична община призовава гражданите за отговорно поведение и спазване на препоръките за намаляване на замърсяването, включително ограничаване на използването на лични автомобили и избягване на горенето на некачествени горива.