Започва надпреварата за юбилейното издание на конкурса "Христо Фотев"

Започна приемането на книги за Десетото издание на Национален конкурс за поезия „Христо Фотев”. Той е учреден през 2008 г. от Община Бургас съвместно със Съюз на българските писатели, Сдружение на българските писатели, Сдружение на Бургаска писателска общност и Министерството на културата.

Конкурсът се провежда през година, а победителят в него получава диплом от Община Бургас и пластика „Златно перо“ от СБП, както и парична премия.

Церемонията по отличаването на лауреатите по традиция се провежда на 25 март, рожденият ден на Христо Фотев.

В конкурса за поетична книга „Христо Фотев” могат да участват български автори, издали книги през последните две години, след 10 януари на годината на предходния конкурс. Авторите изпращат седем броя от своите книги не по-късно от 10 януари 2026 година включително. Националната награда „Христо Фотев” не се връчва за книги, издадени посмъртно.

Книгите, изпратени за участие в конкурса, се оценяват от жури и не се връщат обратно на авторите, а се даряват на библиотека, избрана от оценителите.

В предходното издание на Конкурса през 2024 година свои книги подадоха 83 автори, а общият брой на произведенията бе 88.

Лауреати на националната награда „Христо Фотев“ през годините са били авторите Тома Бинчев за стихосбирката „Морето“, Росен Друмев за стихосбирката „Армада“, Аксиния Михайлова за стихосбирката „Разкопчаване на тялото“, Иван Сухиванов за стихосбирката „Нямо кино“, Александър Секулов за стихосбирката „Море на живите“, Цвета Делчева за стихосбирката „Отворени възможности“, Пламен Дойнов за стихосбирката „Влюбване в диктатора“ и Ина Иванова за „Нещата, за които мълчим“.