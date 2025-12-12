Пийт Хегсет - Железният бицепс на Тръмп

Казват, че президентът на САЩ Доналд Тръмп държи постоянно на нощното шкафче книгата от 2020 г. на сегашния си министър на войната Пийт Хегсет “Американският кръстоносен поход - нашата борба да останем свободни”. В нея авторът є твърди, че “съществуват непримирими различия между левицата и десницата в Америка, водещи до вечен конфликт, който не може да бъде разрешен чрез политически процес”.

Освен това Хегсет описва очертания в заглавието на томчето “Американски кръстоносен поход” като “свещена война за справедливата кауза на човешката свобода”. Из вътрешните страници пък изрично отхвърля демокрацията, отъждествявайки я с ляво искане и се обявява за фен на изборните измами чрез манипулиране на всеки вот, само и само да бъдат “прецакани демократите”. А в интервю от май 2024 г., където говори за образованието, сегашният министър на войната казва: “Тръбим непрекъснато демокрация, демокрация, отстоявайте демокрацията! Знаете ли обаче какво не искаха да бъдем нашите бащи-основатели на САЩ? Демокрация!”

Преди президентските избори в САЩ през 2020 г. заявява, без да му мигне окото, че ако демократите ги спечелят, ще има “национален развод, военните и полицията ще бъдат принудени да направят избор, въобще ще се случи някаква форма на гражданска война”. Хегсет е заявявал също така на всеослушание, че консерваторите “трябва да се подиграват, унижават, сплашват и смазват левите си противници”, да “атакуват първи” левицата, която той отъждествява с “перманентно подстрекателство към бунт”. И не случайно винаги е обяснявал, че книгата му “очертава стратегията, която трябва да използваме, за да победим вътрешните врагове на Америка”. И той описва нейните вътрешни, но също така и външните є врагове - левичари, прогресисти и демократи, - като “врагове на свободата, на Конституцията на САЩ и на Америка”.

След изреденото дотук, съвсем закономерен е въпросът нима Пийт Хегсет не е политическият ментор, наставникът на доста по-възрастния Доналд Тръмп? Или неговата идеологическа патерица, след като президентът държи на нощното си шкафче доста смелото му и провокационно според мнозина анализатори томче? И още - нима не е той подбудителят в изявите на държавния глава напоследък? И особено не е ли вдъхновителят на словесните атаки на Тръмп от вторник най-вече срещу лидерите на Европа, срещу Володемир Зеленски и срещу всичко онова, на което могат да бъдат лепнати етикетите “несретно”, “безполезно”, “ненужно”, “ляво”?

Положителният отговор на тези въпроси се налага от само себе си, но само ако не се има предвид, че войникът №1 на САЩ в момента през целия си съзнателен живот на мъж и американец е бил наистина стопроцентов войник. Който след като през 2003 г. завършва с отличие престижния Пристънски университет, предпочита вместо да се изявява в мощна компания като добре платен финансов анализатор, да се запише в Националната гвардия на САЩ. Произведен е в чин пехотен офицер и през 2004 г. неговото подразделение е командировано във военноморската база в залива Гуантанамо. Там служи като командир на пехотен взвод и е награден с медал, а малко след завръщането си от Куба, Хегсет e изпратен в Ирак като командир на пехотен взвод. И от Багдад се връща в родния щат Минесота с куп награди, произведен е в чин капитан, а през 2012 г. е изпратен в Афганистан като инструктур в Центъра за обучение на военнослужещи за специални операции.

Две години по-късно Хегсет е повишен в чин майор, напуска активната служба, но през 2019 г. заема отново активен пост в Националната гвардия. И тук се случва нещо много интересно - през 2020 г. той се включва доброволно във формированието от няколко хиляди войници, назначени от Пентагона да охраняват встъпването в длъжност на Джо Байдън на 20 януари 2021 г. Но майорът се оказва един от 12-имата военнослужещи, отстранени от мисията, тъй като негов колега-офицер донася на командването на поделението, че имал на гърдите си татуировка на Йерусалемски кръст, а на якия си бисепс - татуровка на надписа на латински “Deus Vult”. Просто началниците вземат двете изображения като демонстрация на неприкрит десен екстремизъм и обхванати постоянно от терористични страхове, предпочитат да изпратят Хегсет вкъщи. А знае се - Йерусалимският кръст е извечен символ на христианската вяра и на разпространението є по целия свят, докато с латинския повик “Deus Vult”, който на български означава “Бог го иска!” или “Такава е Божията воля!”, някога кръстоносците тръгвали на бой срещу неверниците.

Ето защо Пийт Хегсет е преди всичко войникът на Тръмп, който обаче знае как да пресътвори на дело общите за двамата идеали. Преди седмица по един от каналите на телевизионната компания на фамилията Берлускони се развихри спор около акциите на министъра на войната срещу латиноамериканските нарко-картели и участниците започнаха да търсят метафора за неговата точна роля в управлението на президента на САЩ. Един от журналистите го нарече негова дясна ръка, друг тояга, трети - юмрук. Но може би най-точен бе американският журналист Ендрю Спанау, който обяви Хегест за мускула, за бицепса на Тръмп. Изписалият редовете до тук може само да добави - железният бицепс.

Малко биография

Питър Брайън Хегсет, наричан обикновено само Пийт, Хегсет е роден на 6 юни 1980 г. в град Минеаполис, щата Минесота. Син е на баскетболния треньор Брайън Хегсет и на домакинята Пени, като и двамата родители са с норвежки корени. Израства в близкия до Минеаполис град Форест Лейк, където завършва местния лицей с пълно отличие, изявявайки се и като много добър състезател по американски футбол и баскетбол. Хегсет получава бакалавърска степен по политически науки от Принстънския университет, а през 2013 г. се дипломира в инситута за държавна администрация “Джон Ф. Кенеди” към Харвардския университет. Женен е три пъти и има четири деца, през 2024 г. е назначен за министър на войната на САЩ благодарение на рещаващия глас на вицепрезидента Джей Ди Ванс.

С него начело сме готови да се борим

“Пийт е корав, той е умен и истински защитник на “Америка на първо място”. С Пийт начело нашите военни отново ще бъдат изключителни, враговете на Америка са в повишена бойна готовност и Америка никога няма да отстъпи. Стига с глупостите в армията, сега сме готови да се борим както с външните, така и с вътрешните заплахи! Подчертавам - Хегсет не само знае какво иска, но той има ясна представа и за това как да го постигне.”

Доналд Тръмп, президент на САЩ

Разруши-телната му мощ е небходима

“Мисля, че Пийт е разрушител и много хора не харесват това негово качество, но сега разрушителната му мощ е изключително необходима. Основното нещо, което искаме да направи, е да реши проблемите във военното министерство, а за съжаление те са много. Впуснали сме се в твърде много войни, за които нямаме планове как да ги спечелим. Впуснали сме се в твърде много злополучни начинания, в които изобщо не би трябвало да начеваме.”

Джей Ди Ванс, вицепрезидент на САЩ

Трябва да бъде уволнен

“Продължаваме да разкриваме как Пийт Хегсет е излагал на рискове стотици човешки живота. Той трябва да бъде незабавно уволнен, но Доналд Тръмп все още е твърде слаб, за да го натири. Ако не го направи, нека Хегсет има честта да подаде оставка сам, защото ще дойде денят, когато ще бъде изправен на позорния стълб като истински военен престъпник и терорист!”

Чък Шумер, лидер на демократичното малцинство в Сената