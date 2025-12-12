ЕС има сериозен шанс да занули нелегалната миграция

Гледам аз, че е започнала дискусията в ЕС по новите правила за миграция. Светнаха ми очите, засърбяха ме пръстите и тръгнах да включвам камерата да се впусна в любимото ми през 2025 хоби - Урсула хейт...

... само че решенията са... добри?

Новата идея за „безопасни трети страни“ е това, което Унгария приложи още преди време и ефективно занули проблемите с миграция. Иронията да се прилага по сходен начин, докато се глобява Унгария, я подминаваме.

Няма да влизам в техническите детайли, защото като се разписах стана огромна стена от текст, но накратко казано - ако тези правила се приемат, прилагат се ефективно и се пребори натиска от НПО-та, ЕС има сериозен шанс да занули нелегалната миграция.

Още повече, след като видяха как миграцията стана тема №1 в Европа и си губят мнозинството, по-левите партии започнаха процеса да се реформира Европейската конвенция за защита на правата на човека. Тя е една от сериозните пречки пред ефективна политика за връщане на нелегални мигранти. Член 3-ти, който забранява „изтезания или нечовешко или унизително отношение или наказание“ често е използван да забрани отказа/връщането на мигранти. Вече през май имаше писмо от 9 европейски лидери да се реформира, а сега Великобритания и Дания поемат мисията да го постигнат.

Най-хубавото в цялата работа е, че тук няма как да има фалшиви решения. Десните партии са пред триумф ако не се реши проблемът, така че или по лесния, или по трудния начин. Въпросът за конвенцията също вече е поставен и или ще се намери решение, или ще започнат държавите да я напускат.

Е, кака ви Урсула не се предава толкова лесно и предложи да се натисне за нови инициативи за легален внос на индийци (не мислехте, че ще мина без хейт по нея, нали?), но това е бял кахър спрямо безкрайната нелегална миграция.

Въобще, европейската машина се задвижи. Бавно и мъчително, но ефективно. Ако със серията от избори до 2029 и европейските избори ù се налее малко гориво с по-качествени политици, бързо може да преобърне нещата.