За пръв път след пандемията: Средната продължителност на живота у нас започва да се покачва

Средната продължителност на живота отново започва да се покачва и достига 75,6 години, което се свързва основно с отшумяването на влиянието на пандемията от Ковид-19. Това съобщиха от правителствената информационна служба.

За сравнение, средната продължителност на живот в Европейския съюз е 81,4 години.

На днешното си редовно заседание правителствето прие Годишен доклад за 2024 г. за състоянието на здравето на гражданите и изпълнението на Националната здравна стратегия 2030.

Данните от доклада показват, че през 2024 г. раждаемостта намалява, но коефициентът на общата раждаемост (8,3%о) надвишава средните стойности за ЕС (8,2%о). Средната възраст на жените при раждане на първо дете през 2024 г. е 27,6 години, като в регионален аспект той варира от 22,1 за област Сливен до 30,9 за област София.

Продължава и тенденцията за намаление на смъртността (15,6 на 1000 души, при 15,7%о за 2023 г., 18,4%о за 2022 г. и 21,7%о за 2021 г.), но въпреки това България продължава да е с най-висок коефициент на общата смъртност сред страните от ЕС (средно 10,8%о).

Най-честа причина за смърт са болестите на органите на кръвообращението (60,7%).

Нивото на детската смъртност (4,5%о) също продължава да намалява, като се доближава до средния показател за ЕС - 3,3%о.