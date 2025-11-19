Баба и дядо навършиха 100 г. в Гоце Делчев

Баба и дядо от Гоце Делчев отпразнуваха своите столетия, похвалиха се от общината.

Стефан Стефанов, роден през далечната 1925 година, духна торта със 100 свещички на 16 ноември. Малко по-рано неговата съпруга пък навършила 101 години, припомнят от местния парламент.

Двойката бе посетена от кмета и заместник-кметовете на общината. Пред управниците пенсионерите разказали, че януари 2026 г. двамата ще отбележат 80 години съвместен живот.

Най-дълголетното семейство на територията на община Гоце Делчев се радва на обич и уважение както от техните деца, внуци и правнуци, така и на цялата общественост.