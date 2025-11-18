Коледни добавки за най-бедните (Обзор)

Делян Пеевски поиска добавки от 110 лв.

Търсят пари от бюджета за тази година

Въпросът с дали ще има коледни добавки за пенсионерите предстои да бъде обсъден, каза зам.-председателят на парламентарната група на ГЕРБ-СДС Деница Сачева. Трябва първо да видим разчетите на НОИ, защото добавките се изплащат оттам, обясни тя.

Сачева заяви, че е изпратила писмо до министъра на труда и социалната политика Борислав Гуцанов, в което е поискала да се предостави на комисията по труда и социалната политика законодателно решение за трайно уреждане на този въпрос като нов вид социално подпомагане.

“Законодателно решение за трайно уреждане на този въпрос като нов вид социално плащане, което да се отнася не само до пенсионерите, но да се отнася и за най-уязвимите. Това, разбира се, няма как да стане сега. Вероятно ще стане догодина. А що се отнася до коледните добавки, отново ви казвам - въпрос на разчети”, каза Деница Сачева.

“Смисълът на празниците е да приобщава. Тези, които са най-бедни, да получат една достойна подкрепа от държавата. Тази тема трябва да престане да бъде поредната разделителна линия в обществото”, добави тя.

Малко по-късно от ДПС-НН съобщиха, че лидерът на партията Делян Пеевски е изпратил писмо до финансовия министър Теменужка Петкова с искане правителството да осигури по 110 лв. коледни добавки за пенсионерите.

Междувременно от социалното министерство съобщиха, че министър Борислав Гуцанов е изпратил писмо до Националния осигурителен институт, с което е поискал всички възможни разчети за средствата, които са необходими за осигуряване на коледни надбавки.

Коледните добавки за пенсионерите зависят от изпълнението на бюджета, коментира министърът на финансите Теменужка Петкова преди заседанието на бюджетната комисия в парламента, която прие на първо четене проекта на бюджет за 2026 г.