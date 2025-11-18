Зоопаркът в София с нова фотоволтаична централа

„Зоологическа градина – София“ вече има собствена фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ).

Инсталацията в общинското предприятие е с номинална мощност 281 kWp и се състои от 556 броя фотоволтаични панела, изградени върху покривите на 3 от големите сгради – „Гиганти“, „Големи котки“ и „Кухня“. Предвижда се централата да произвежда приблизително 328,8 MWh електроенергия годишно, като се очаква да бъдат спестявани около 153 тона въглеродни емисии – годишен еквивалент на 7 120 засадени дървета, съобщават от пресцентъра на Столична община.

Централата ще спомогне и за намаляване на разходите за електроенергия на Зоопарка с около 115 080 лв. на годишна база.

В рамките на подготвителните дейности, са подновени компрометираните топло- и хидроизолации на покривите на трите сгради и на сграда Топлоцентрала, за да се гарантира дългосрочната устойчивост и да се постигне по-добра енергийна ефективност на сградите.

Проектът предвижда генерираната от новата фотоволтаична централа електроенергия да се използва както за собствените нужди, така и за продажба на свободния пазар. Частта, генерираща енергията за собствени нужди на предприятието вече работи. До края на 2025 г. предстои и останалата част от системата да бъде официално въведена в експлоатация, след свързването ѝ с електроразпределителната мрежа и поставянето ѝ под напрежение, след провеждане на 72-часова проба.