Румен Спецов освобождава председателя на Управителния съвет на „Лукойл Нефтохим Бургас“

Веднага след встъпването си в длъжност като особен управител на "Лукойл" Румен Спецов е подписал решение, с което освобождава Евгени Маняхин като председател на Управителния съвет на рафинерията и отнема правомощията му да представлява дружество.

Това става с решение на Спецов по силата на чл. 27 в, ал. 4 от Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, което той е взел още в първия ден от встъпването си в длъжност като особен търговски управител на четирите дружества от групата „Лукойл“ в България, сред които и на „Лукойл Нефтохим Бургас“. Решението на Спецов е публикувано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията, информира БТА.

С решението на Спецов Маняхин запазва единствено мястото си като член на УС на „Лукойл Нефтохим Бургас“.

Промените още не са вписани в Търговския регистър, като в момента тече обработка на заявлението за вписване на обстоятелства относно дружеството.

Що се отнася до другите три компании, част от руската група „Лукойл“ в България - „Лукойл Ейвиейшън България“, „Лукойл-България Бункер“ и „Лукойл-България“, още няма предприети действия, подобни на споменатите вече около „Лукойл Нефтохим Бургас“, сочи справка в Търговския регистър.

С взети на 17 ноември решения за управители в „Лукойл Ейвиейшън България“ са вписани руският гражданин Михаил Сизов и особеният търговски управител Румен Спецов.

Двамата са управители и на „Лукойл-България Бункер“.

Румен Спецов и Александър Величков са вписани като управители на „Лукойл-България“.

Кандидатурата за особен търговски управител на бившия изпълнителен директор на Националната агенция за приходите Румен Спецов беше предложена и одобрена на извънредно заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет в петък. Премиерът Росен Желязков премина към процедурата за избор на търговския управител веднага, след като последните промени в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход бяха обнародвани в Държавен вестник в края на миналата седмица.