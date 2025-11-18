След зрелищна дълга гонка: Спряха пиян шофьор рецидивист

Пиян шофьор с редица предходни нарушения на пътя е задържан след зрелищна гонка в района на с. Ягнило, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Малко след полунощ на 18 ноември в полицията бил подаден сигнал от град Дългопол, че водач на БМВ е потеглил към Провадия след солидна употреба на алкохол. Патрул опитал да спре колата, но водачът не се подчинил на подадените светлинни и звукови сигнали. Последвало преследване, в което се включили пет екипа от Дългопол, Провадия, Нови пазар, Шумен и Девня. Гонката продължила близо 100 км, докато беглецът не катастрофирал.

В колата с него имало и пътник, който също бил във видимо нетрезво състояние, а тестът с дрегер на 33-годишния шофьор отчел 2,29 промила алкохол. Справка в информационните масиви на МВР показала, че мъжът от шуменското с. Есеница е криминално проявен и има 13 акта и 21 фиша за нарушения по Закона за движение по пътищата. По случая е образувано досъдебно производство.