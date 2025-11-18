Как да обжалваме фишовете на КАТ по маловажност

При всички случаи е най-добре да се обърнем за съвет към адвокат

От 7 септември за превишена средна скорост засичат и тол камерите

Дори и дребна неточност в документа води до отмяна на санкцията

Д-р Димитър Вълков, адвокат

Михаил Щърбанов, юрист-медиатор

Все повече шофьори получават електронни фишове, а също им се съставят и обикновени фишове за нарушения, които изглеждат дребни - превишение на скоростта с няколко километра, непоставен колан или паркиране „само за минута“. Но дори на пръв поглед незначителни санкции могат да създадат проблеми, ако са издадени неправомерно. Законът предвижда случаи, при които фишът пада по маловажност и нарушителят може да получи само предупреждение.

Петър караше с позволена скорост от около 70 километра в час на Околовръстното шосе на София и е спрян за рутинна проверка от органите на КАТ. След извършената проверка на автомобила и шофьора по документи се установява, че има направено нарушение и му е издаден електронен фиш, който е бил на момента връчен. Глобата по фиша е 50 лв., а основанието е заснемане от камера на КАТ-София за превишена скорост в населено място над 11 км/ч, но не повече от 20 км/ч от разрешената скорост от 50 км/ч. Петър се съгласява и плаща веднага с 20% отстъпка 40 лева през пос устройство в патрулния автомобил.

Историята на Петър не е изключение. Това е само един от случаите, които влизат в статистиката на нарушителите. От няколко години насам „Пътната полиция“ заснема по над 1,5 милиона нарушения на скоростта, купува още камери и броят на електроните фишове се увеличава. От 7 септември тази година те ще стават още повече, тъй като започва секционен контрол на средната скорост чрез тол камерите, които засичат превишена средна скорост в определени участъци. Само между 7 септември и 7 октомври 2025 г. тол камерите са заснели 33?288 нарушения, от които 14?000 чуждестранни регистрации, но през първия месец няма нито един връчен електронен фиш, показа публикация на „Труд news“.

Какво значи „по маловажност“?

Съгласно чл. 28 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), ако нарушението е маловажно (няма реална обществена опасност, няма щета, първо нарушение и т. н.), органът може: да освободи нарушителя от санкция, като вместо това направи устно или писмено предупреждение. Това се прилага по преценка на наказващия орган (в случая - КАТ), но може да бъде поискано и в жалба до съда.

Кога един фиш пада „по маловажност“?

Когато нарушението е леко и глобата е до 100 лева, контролният орган може да издаде „обикновен“ фиш на място. Ако водачът е съгласен, фишът влиза в сила веднага, може да се плати с отстъпка през пос устройство. Ако водачът не е съгласен, може да откаже да подпише, тогава се съставя акт и съответно наказателно постановление, което вече може да бъде оспорено и пред органа актосъставител, и пред районния съд по мястото на нарушението.

При другия вид глоби чрез електронни фишове, издадени по снимки от камери - обжалването е възможно в 14-дневен срок от връчването пред КАТ или до районния съд по мястото на нарушението.

Но как да разберем кога нарушението по фиша се счита маловажно и как да преценим дали има смисъл да се обжалва. Тук е моментът е шофьорът да потърси професионален съвет от адвокат. Дори дребна неточност в обикновения или електронния фиш, както и във всяко наказателното постановление може да се окаже решаваща. Разпознаването на такива пропуски изисква опит и познание на процедурите. Например: има случаи на водачи, без значение дали са подписали или не фиша на място, после да искат от шефа на КАТ към СДВР или ОДМВР отмяна и прилагане на чл. 28 ЗАНН. Но това е голямо изключение и се уважава само в единични случаи.

Ролята на адвоката е, че с неговия опит може да помогне да се оцени дали има шанс за успех при обжалване. Мария Иванова от Пловдив споделя за своя опит: „Получих фиш за паркиране. Глобата беше малка, но писмата и напомнянията не спираха. Когато се направи адвокатска проверка на документите, се установи, че уведомлението ми не е изпратено правилно.“

Много шофьори не осъзнават, че малка грешка във фиша - като неправилен регистрационен номер на автомобила или липсващ подпис - може да направи глобата невалидна. За да се открият тези несъответствия, трябва да се познава практиката на КАТ и съдилищата. Понякога един добре аргументиран документ спасява клиента от излишни санкции. Всеки адвокат може да помогне в такава ситуация, като понякога е достатъчно специалистът да прегледа фиша и да каже дали има смисъл от жалба.

Това спестява време, средства и излишни нерви.

Много от електронните фишове не достигат до крайното им правно изпълнение поради формални причини, неправилно оформен документ, или липса на връчване и изтекъл давностен срок. Случаите с електронни фишове на водачи с автомобили с чуждестранни регистрации са още по-сложни и най-често наказанията не се прилагат. Чак последните промени в закона, влезли в сила след 7 септември дават право на КАТ да търси по границите за глоби лицата, които нямат постоянен адрес на територията на страната.

Санкционирането не само за „малки“, а за всякакви други пътни нарушения влияят върху усещането на гражданите за ред и справедливост. Само много малък процент от тези милион и половина електронни фишове, издавани годишно от КАТ, стигат до обжалвания в съда. Въпреки това практиката показва, че много от тях се отменят или коригират, най-вече поради процедурни грешки. И докато глобата може да е няколко десетки лева, ефектът ? върху ежедневието, емоцията и отношението към правилата често е значително. Те оформят нагласите на шофьорите, бележат моменти на напрежение и внимание, и в крайна сметка оставят следи в начина, по който хората възприемат системата.

Фишовете „по маловажност“ може да изглеждат незначителни, но издадени неправомерно те засягат правата на всеки водач и се отразяват в досието му. Вече често чуваме след някоя катастрофа, от пътната полиция да съобщават, че водачът е имал 10 или 15 акта и фиша, но не и колко от тях са за маловажни нарушения. Ако имате съмнения относно размера и законосъобразността на глобата, потърсете навременна консултация с адвокат. Един кратък разговор с професионалист често спестява дълги спорове, разходи и притеснения.