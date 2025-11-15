Ляво-либерално-зелената коалиция досега държеше заложник ЕНП и си диктуваха безумните политики

Тази снимка може да изглежда незначителна, но представляв исторически момент за Европейския съюз. При това към добро. Това е гласуването за пакет от мерки на ЕНП и ЕКР да се опростят правилата към зелените истерии за повечето фирми.

На снимката всъщност се вижда, че ЕНП счупи санитарния кордон и вместо да гласува със социалисти, либерали и зелени, тук гласува с консерватори, националисти и десни.

Разбира се ляво-либерално-зелената коалиция веднага изпищя, че всички са Хитлер и се връщат нацистите, но всички нормални хора гледаме с надежда, че това е страхотен знак за промяна на посоката. ЕНП са върховни популисти и наскоро правеха конференции, срещи и обсъждания как да се спасят от "крайнодесните". Очевидно някой се е усетил, че колкото повече се "спасяваш" от дясното, толкова повече се самоунищожаваш, а дясното печели.

Ето обаче какво става като просто работиш с тях - отменят се безумни и малоумни правила и решаваш проблемите на хиляди европейски фирми. О, ужас, какъв Хитлер!

Само ще припомня, че всички зулуми и простотии на Европейския съюз последните години са продукт на това, че ляво-либерално-зелената коалиция държеше заложник ЕНП и си диктуваха безумните политики без демократичен мандат.