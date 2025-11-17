Инж. Владимир Александров, кмет на Етрополе: Грижим се за здравето и бъдещето на етрополци

Преди дни, по инициатива на кмета на Етрополе инж. Владимир Александров, беше представен пред обществеността уникален, подробен, десетгодишен здравно-демографски анализ, първи по рода си за Софийска област. Проучването е финансирано от Общината и се базира на данни от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), Националния статистически институт, Националния център по обществено здраве и анализи и Регионалната здравна инспекция в Софийска област.

Все повече млади семейства да избират да живеят в Етрополе.

- Г-н Александров, неотдавна в общината бе представено изследване на здравния статус на населението, което се прави за първи път от община през последните 10 години. Какви са най-важните изводи?

- Един кмет трябва да знае здравния статус на населението, за да не допуска различни спекулации в това отношение и да може да води правилните политики в сферата на здравеопазването. Поради тази причина искахме да разберем какъв е цялостният здравен статус на населението ни и се оказа, че досега никога не е правена подобна статистика. Благодарни сме на д-р Димитър Петров, че по наше предложение изготви анализ на здравно-демографското състояние на община Етрополе за периода 2015-2024 г. Този анализ ни даде добра ориентация къде се намираме и в сравнение със съседни общини. Изводите са, че за последните години не се наблюдават трайни отклонения на здравното състояние, заболеваемостта и смъртността в Етрополе. Също така, раждаемостта в общината не е спаднала, а е запазила едно ниво, което може само да ни радва. Анализът показва също, че имаме добро здравно обслужване в Етрополе и 17% от пациентите идват да се лекуват при нашите лекари от други общини. Тук държа да подчертая, че статистиката е изготвена по официални данни, предоставени от РЗИ София област и НЗОК и по официални публични данни на Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) и НСИ. За мен, като кмет, е радостен фактът, че в Етрополе не се наблюдават отклонения в сравнение с общините в София област и имаме добри показатели.

- Какви още конкретни мерки за профилактика и грижа за здравето на етрополци сте въвели, включително и най-малките, и как те се отразяват на ежедневието на хората?

- Както вече споменах, здравето на етрополци е един от основните приоритети за нас. Стремим се хората да бъдат добре информирани как да се грижат максимално ефективно за здравето си и вече няколко пъти организирахме публични лекции с различни специалисти като кардиолози, гастроентеролози, ортопеди, репродуктивни специалисти и специалисти от РЗИ София област. В същото време организирахме и редица скрининги с цел превенция. Така например всички първокласници преминаха през безплатни очни прегледи, а за предучилищните групи направихме дентален скрининг, който обхвана над 300 деца. Също така проведохме за втори път скрининг за гръбначни изкривявания и плоскостъпие, който обхвана учениците от 3-ти до 7-ми клас. Освен за децата, се погрижихме и за възрастните хора като осигурихме безплатни кардиологични прегледи за тях. За нашите служители също проведохме безплатни профилактични прегледи при различни специалисти, но с това грижите ни за здравето на етрополци не приключва. Скринингът е важен и хората трябва да се научат да посещават лекар не само, когато има проблем, защото всяко заболяване, хванато навреме, много по-лесно би се лекувало. Именно поради тази причина и след направения здравен анализ, сме предвидили през 2026 г. да направим скринингови прегледи с над 20 специалиста, които ще са насочени както към децата, така и към възрастните хора в община Етрополе.

- Какви са резултатите от програмата за хора с репродуктивни проблеми и колко семейства очаквате да получат помощ?

- След като сключихме меморандум за сътрудничество с Фондация „Искам бебе“ и организирахме няколко публични събития, свързани с репродуктивното здраве, забелязахме колко дълъг и труден е понякога пътят към мечтаното дете. Това ни подтикна да създадем и общински инвитро фонд, чрез който да подпомагаме финансово двойките, които имат постоянен или настоящ адрес в община Етрополе от две или повече години. Бюджетът, който сме определили е 2 000 лв. подпомагане за инвитро процедура на двойка. За сравнение, общини като Варна и Бургас, отпускат също такива средства. За нас е важно да се стимулира раждаемостта, както и гражданите ни да знаят, че сме до тях и в трудни моменти.

- Има ли проекти, които са забавени или замразени, спрени поради липса на средства или административни пречки, и какви мерки предприемате?

- Всеки един проект има своите собствени специфики и предизвикателства. Опитът ни е научил да реагираме своевременно по най-добрия начин за всички. Към момента имаме няколко проекта, които са одобрени и чакат финансиране. След множество проведени срещи с представители на Министерство на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ), към момента откриваме сметки в Българска банка за развитие, от където очакваме всички подписани споразумения с МРРБ да бъдат финансирани.

- Много етрополци от години се оплакват от качеството на питейната вода. Какъв е реалният напредък по изграждането на пречиствателната станция за питейни води?

- Смея да твърдя, че напредъкът ни е голям. Да, за жалост, нещата не се случват така бързо, както на всички нас ни се иска. Подготвили сме цялата документация по обявяването на обществена поръчка за инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) и чакаме одобрение от Агенцията за обществени поръчки. Стъпка, до която никой кмет на община Етрополе до този момент не е достигал. Очакванията ни са, че в края на 2026 г., при стабилно правителство, ще можем да стартираме проекта и да се направи първа копка за изграждането на пречиствателна станция за питейни води в град Етрополе.

- Какво реално прави вашият екип, за да задържите младите хора в Етрополе?

- Ние не само задържаме, но и привличаме все повече млади семейства да избират да живеят в Етрополе. Само за последната година няколко семейства се преместиха да живеят за постоянно в нашата община, отделно се наблюдава и увеличение в търсенето и купуването на имоти. Всичко това се дължи на красивата ни и чиста природа, близостта до столицата и на доброто здравеопазване и образование, което предлагаме. Отделно в нашия град детските градини са безплатни, предлага се голямо разнообразие от извънкласни занимания както в сферата на културата, така и на спорта. През 2025 година бяха инвестирани около 2 милиона лева в образованието, като се реализираха следните подобрения: Ремонт на покрива на ОУ „Христо Ботев“ в гр. Етрополе; Смяна на настилката в дворното пространство на СУ „Христо Ясенов“ в гр. Етрополе; Асфалтиране на двора на СУ „Христо Ясенов“; Ремонт в ДГ „Звънче“; Ремонт на 3 бр. санитарни помещения и кухнята в ДГ „Еделвайс“; Ремонт на кухнята в ДГ „Слънчице“; Ремонт на 3 бр. санитарни помещения в ДГ „Еделвайс“; Осигуряване на храна за учениците от 1-7 клас; Внедряване на модулна поточна линия за хранене „Робуста“ в СУ „Христо Ясенов“; Инсталиране на газово стопанство в ОУ „Христо Ботев“ гр. Етрополе; Изграждане на СТЕМ стаи в образователните заведения; Ремонт на санитарни помещения в ОУ „Христо Ботев“ - Етрополе и други. Тук е моментът да благодаря и на Благотворителната програма „Българските добродетели“ на Група ГЕОТЕХМИН, като голяма част от средствата за тези подобрения са дарени от тях.

Продължаваме добрата практика и инициативи и с местните клубове - Клуб „Спорт и здраве“ и „Клуб на миньора и минното дело при „Елаците-Мед“, с които организираме непрекъснато съвместни спортни, културни, здравни и социални инициативи в подкрепа на жителите на община Етрополе, за което им благодаря.

- В стремежа си да модернизирате общината, въведохте електронна платформа за заплащане на ученическото хранене и таксите към читалището. Как тези мерки допринасят за прозрачността и отчетността, които посочвате като Ваше най-голямо постижение, свързано с „връщането на общината на хората“?

- Стремим се постоянно да надграждаме постигнатото и поради тази причина вече няколко пъти подобрихме електронната платформа. Тя позволява на всеки един родител да вижда в реално време какво е менюто на децата, да следи услугите, които се предлагат и наличните средства към дадения момент. Това позволява пълна прозрачност на услугите, които се използват.

Също така искаме жителите на общината ни да бъдат непрекъснато информирани за случващото се и ежедневно публикуваме в сайта на Общината и социалните мрежи новини, свързани с нашето управление. Към днешна дата, страницата ни се посещава от над 25 000 души дневно, голяма част от които са от други общини. Това само по себе си е показателно, че малкото Етрополе е привлякло интереса към себе си с добрите практики и прозрачното и публичното си управление.

- Как се развиват отношенията ви с бизнеса в общината и за какво най-много разчитате на бизнеса?

- Във връзка с по-доброто взимане на решения, създадохме консултативен съвет, в който участват представители на бизнеса. Към момента, благодарение на добрата ни комуникация с тях, организираме повече инициативи, които са в полза както на средния и малкия бизнес, така и на хората. Нека не забравяме, че благодарение на бизнеса, чрез дарение от тях, се направиха нови детски площадки, ремонти на учебните заведения, открихме паметник на Васил Левски и много спортни инициативи и турнири. Работим добре с бизнеса и съм им благодарен затова. Тук е момента да подчертая, че за нас един от най-големите приоритети е да привлечем нови инвеститори, които да разкрият нови работни места. Сериозна пречка да реализираме това е липсата на устройствен план.

- Споменахте липсата на Общ устройствен план (ОУП). А също все още няма и Генерален план за движение по пътищата. Кога очаквате Община Етрополе да се сдобие с тези жизненоважни документи?

- Това е поредното предизвикателство, пред което с екипа ми бяхме изправени. Оказа се, че до този момент община Етрополе не е отговаряла на изискванията и не разполага с Общ устройствен план и Генерален план за движение по пътищата, които са стратегически и крайно необходими за една община. Наложи се да започнем всичко отначало. Това е една дълга процедура, която изисква време, но очакванията ни са през 2026 г. Етрополе да има Общ устройствен план и Генерален план за движение по пътищата.

- Един от показателите за добрата инвестиционна среда са новите инвестиции. Колко нови обекта откриха представителите на бизнеса през последните две години в общината? И какво е обяснението за тази активност?

- През последната година се откриха над 20 нови търговски обекти в сферата на търговията, образованието и ресторантьорството, които разкриха и нови работни места. Тази висока активност за нашата община си я обяснявам с факта, че успяхме с екипа ми да върнем общината на хората чрез прозрачното ни управление. Ние създадохме благоприятна и надеждна среда и не оказваме натиск върху бизнеса.

- За последните месеци получихте няколко национални отличия, сред които за най-динамично развиваща се туристическа дестинация, за спортни и младежки политики, за принос в местното самоуправление. Кое постижение на Вашия екип смятате за най-важно?

- Зад всяка награда стоят много усилия и труд. Всяка една от тях е важна сама по себе си и е доказателство за добрия екип, който имам зад гърба си. Благодарен съм им, че въпреки трудностите, които срещаме по пътя си, те остават сплотени и единни и често превъзмогват себе си в името на хората. Щастлив съм, че Етрополе се нареди рамо до рамо с големите и утвърдени с години общини, че привлече вниманието към себе си и се превърна в желана туристическа и спортна дестинация. Ставаме все по-разпознаваеми, започват да черпят идеи и добри практики от нас и това е показателно за професионализма, който има екипът ми.

Владимир Александров е кмет на община Етрополе от 15 ноември 2023 г. Роден е на 23 юни 1977 г. По професия е инженер. Магистър е по специалност “Открит добив” от МГУ “Св. Иван Рилски” - София и магистър по “Корпоративен мениджмънт” от СА “Димитър А. Ценов” - Свищов. Завършил e Политическата академия към НПИ “Димитър Благоев” и на Института за политика “Паисий Хилендарски” към БАН за политически лидери. Има три мандата като общински съветник. Семеен, с две деца.