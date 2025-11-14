Как се нарича народ, който се вдига мигновено срещу отделен човек, но мълчи срещу системата, която го мачка ежедневно?

Как се нарича народ, който за 48 часа може да събере стотици хиляди евро, за лечение в чужбина на болно дете?

Как се нарича народ, който за 48 часа може да се организира на протест пред работното място на човек, сгазил куче?

Как се нарича този народ, който има енергия за доброто, има ярост за несправедливото, но позволява на около 300 продажни политици и чиновници да го тъпчат, ограбват и буквално да го убиват с решенията си в продължение на 30+ години ?

Решения - достатъчно известни, включително и лъжата около доклада за еврозоната, натикването ни в нея и приемането на чужда валута.

Как се нарича народ, който може да се вдигне мигновено срещу отделен човек, но мълчи срещу системата, която го мачка ежедневно?