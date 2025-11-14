Бесен съм! Платеното паркиране в София е от 2005г. Това ще рече от 20 години. Приказките, с които ни склониха да си плащаме бяха, че така щяло да се съберат пари и да се построят нови паркоместа.

Разбирайте подземни или надземни паркинги. Равносметката за 20 години е НУЛА такива.

Изключая буферните паркинги на метрото, което е съвсем отделен проект.

Значи така – 20 години софиянци и гости на столицата се щавят неуморно. Обикалят паяци, онези със скобите, онези с елеците да цъкат номерата на колите на машинките си. Пари фърчат, картончета, есемеси и какво? Нищо!

Къде отидоха нашите пари, бе крадци? Какво направихте с парите, които събирахте 20 години?

Кой точно кмет е виновен или тихомълком всичките застъпвате далаверата. Мишки без брашно сте вие.

Дори не можете да мигате сърцераздирателно.

Сега и това ви е малко и решихте, пардон гласувахте, да се краде по две. За тези пари ще боядисвате надупчения асфалт по софийските улици със синя и зелена боя? Нали? Паркоместата пак ще са толкова, колкото бяха и преди двадесет години.

Това, което правите не се нарича управление, а кражба! Оставка!

Нуждаем се от спешен рестарт преди да са ни видели сметката.