Обменяме пари без такси в продължение на шест месеца

На машини на самообслужване само на две банки ще внасяме български банкноти

Банките сами определят такси за внасяне

Повечето банкомати няма да приемат левове от влизането ни в еврозоната на 1 януари 2026 г. Само на банкоматите на две банки през януари хората ще могат да внасят левове по сметките си, заявиха от БНБ в отговор на въпрос на “Труд news”.

В момента много хора използват банкоматите не само, за да теглят пари от сметките си, а и за да внасят пари по тях. Например внасят пари, за да обслужват кредитите си или внасят пари по банкова сметка, откъдето да бъдат разплащани битовите сметки на семейството. Но от 1 януари 2026 г. повечето банкомати спират да приемат левове и чрез тях по сметки ще може да бъдат внасяни само банкноти евро.

“Нормативната уредба не въвежда задължение за банките след датата на въвеждане на еврото да приемат банкноти в левове на машините на самообслужване с депозитна функция”, гласи отговорът на БНБ на въпрос на “Труд news”. Предоставянето на тази услуга е решение на банките, с оглед технологичните възможности за настройка на собствените им машини за работа както с евро, така и с лева, допълват от Централната банка.

В процеса на подготовка за въвеждане на еврото и с оглед максимална информираност на гражданите, от БНБ е изискана информация относно решенията на банките, свързани с настройката на банкоматите за работа с левове. Съгласно предоставената и потвърдена информация от банките, в първия месец от въвеждане на еврото (до 31 януари 2026 г.) гражданите ще имат възможност да внасят левове на машините за самообслужване с депозитна функция, собственост на ОББ и “Банка ДСК”. Тази възможност ще бъде достъпна само за клиентите на тези две банки, притежаващи карта, свързана с банкова сметка в съответната банка.

Хората, които имат сметки в други банки и през януари имат левове, имат няколко варианта. Ако не искат да харчат левовете или трябва да ги внесат по своя банкова сметка, могат да обменят левовете за евро, а след това да ги държат в брой или да ги внесат чрез банкомат. Възможно е и левовете да бъдат внесени директно по сметка в евро (от 1 януари всички левови сметки автоматично ще станат в евро), но за това банката може да вземе такса.

Със Закона за въвеждане на еврото на гражданите и търговците са предоставени множество канали за обмяна без такси на банкноти от левове в евро. През първите 6 месеца от датата на въвеждане на еврото банките ще обменят безплатно, в неограничено количество банкноти и монети от левове в евро по официалния валутен курс от 1,95583 лв. за едно евро. За суми над 30 хил. лв. на една трансакция банките ще обменят безплатно банкноти и монети от левове в евро след предварителна заявка от 3 работни дни. Същият ред се прилага съответно и при внасянето и свързаната с това обмяна на банкноти и монети в левове по сметка на клиента в евро при банка, в която е извършена обмяната, пише в отговора на БНБ.

След изтичането на първите 6 месеца от влизането ни в еврозоната, банките могат да въведат такса за услугата за обмяна на банкноти и монети от левове в евро в брой, както и за внасяне и свързаната с това обмяна на банкноти и монети в левове. Размерът на таксите, които банките могат да въведат за предоставяне на услугата, е решение на всяка банка, съгласно вътрешните є правила и политики. Банките имат задължение при въвеждане на такси за предоставяне на услугата по обмяна на левове за евро след изтичане на първите 6 месеца след влизането ни в еврозоната, предварително да уведомяват БНБ за вида и техния размер. Отделно банките определят такси за самата услуга по внасяне на пари по сметка в офис на финансовата институция.

Показват на клиенти как да ползват машините

Хора се оплакват от препълнени банкомати

Няма декларация за произход на парите

Много хора внасят левове в банковите си сметки чрез банкомат.

Читатели на “Труд News” се оплакаха, че има препълнени банкомати и затова не могат да ги ползват, за да внесат пари по банковата си сметка. В оставащото време до влизаното ни в еврозоната много хора внасят левовете си по сметка, за да бъдат парите им автоматично обърнати в евро.

Освен това хората използват банкомати, за да не ги питат за произхода на средствата. Според Закона за мерките срещу изпирането на пари, при внасяне по сметка на пари в брой в размер над 10 хил. лв., банката изисква от клиента да попълни декларация за произход на парите. Като това изискване трябва да бъде спазено не само при внасяне на парите наведнъж, а и при няколко поредни внасяния. А при внасяне на суми над 30 хил. лв. в брой банките трябва да уведомяват дирекция “Финансово разузнаване” на Държавна агенция “Национална сигурност”.

Декларация за произход на парите може да не бъде попълнена с внасяне на банкнотите чрез банкомат. Така човек може всеки ден да внася малки суми в брой, и дори няколко пъти на ден, без да се налага да обяснява откъде са парите. Затова има хора, които предпочитат да внасят парите си чрез банкомат.

Същевременно услужливи банкови служители показват на клиенти как да ползват банкоматите. Хора, които искат да изтеглят или внесат пари на каса в офис, са съветвани да използват банкомата. Това е по-добрият вариант за клиентите, тъй като таксите са по-малки.

Ще има златна паричка със Св. Иван Рилски

Слагат българската азбука върху монета от 2 евро

БНБ пуска пет колекционерски монети през 2026 г.

Възпоменателна монета от 2 евро, посветена на българската азбука, ще пусне БНБ през следващата година.

Монета от 2 евро, посветена на българската азбука, ще пусне БНБ. Възпоменателната монета ще бъде пусната през втората половина на 2026 г., предвижда приетата от Управителния съвет на БНБ монетна програма на централната банка за следващата година.

С влизането ни в еврозоната БНБ ще може да емитира три типа монети. Първите са български евро монети в обращение - разменни монети с национална страна. Това са монетите от 1, 2, 5, 10, 20, 50 евроцента и 1 и 2 евро. Вторият тип са възпоменателни монети. Те са само и единствено с номинал 2 евро и са посветени на теми от голяма национална или европейска значимост. Те ще бъдат пускани в ограничен обем, за да се гарантира малък дял на възпоменателните монети спрямо общия брой монети. Именно такава ще бъде монетата от 2 евро, посветена на българската азбука. Възпоменателни монети може да бъдат пускани от БНБ до два пъти годишно, освен ако дизайнът е общ за всички държави от еврозоната.

Третият тип, пускани от БНБ монети, ще бъдат колекционерски, като те ще бъдат от злато, сребро или мед. За 2026 г. е планирано пускането на една златна монета - с лика на Св. Иван Рилски. Тя ще бъде с тегло 8,64 грама и номинал 100 евро, като ще бъде пусната следващия октомври.

За следващата година е планирано пускането на още три сребърни монети с номинал от 10 евро и на една медна монета с номинал 5 евро. Сребърните монети ще бъдат пуснати през януари, април и август и ще бъдат посветени съответно на “125 години електрически трамвай в България”, “150 години от Априлското въстание” и “Преображенски манастир”. Медната монета ще бъде пусната през март следващата година и ще бъде посветена на “150 години от рождението на Кръстьо Сарафов”.

Не може да бъдат използвани съкращения

БНБ обясни как да пишем “евро”

Може да ползваме символа “€”

От 1 януари 2026 г. валутата на България е еврото. Едно евро се разделя на сто цента. В тази връзка от БНБ разясниха, как трябва да пишем “евро”.

Съгласно правилата на Европейския съюз, името на валутата трябва да бъде едно и също на всички езици на ЕС (“евро”), като се вземат предвид различията между азбуките. Затова на български се изписва “евро”.

За разлика от левовете, които може да бъдат изписвани като “лв.”, при еврото няма подобно съкращение, а трябва да бъде използван стандартът ISO 4217. Според него официалното съкращение за “евро” е “EUR” на всички езици.

Когато се посочва паричната единица, без да се споменава конкретно цифрово изражение, тя се изписва с букви, обясняват от БНБ. Например: “сума в евро”. В таблици със съществително също се използва наименованието (за предпочитане в скоби). Например: „(хиляди евро)”; „(милиони евро)”; „(милиарди евро)”.

Когато заедно с паричната единица се посочва сума в конкретно цифрово изражение, първо се изписва цифровото изражение, следвано от кода EUR. Например: “Нужната сума е 12 500 EUR”; “Забелязана е разлика от 1 550 EUR”. В таблици без съществително се използва съответният ISO код (за предпочитане в скоби). Например: (EUR).

Символът „€” се основава на гръцката буква епсилон , освен това “е” е първата буква в думата “Европа”, а двете успоредни линии символизират стабилност. Графичният символ на еврото „€” се използва в графики, обясняват от БНБ. Също така използването му се допуска в текстове, предназначени за широката публика, и други публикации (например каталози за продажба), както и в прессъобщения. Например: “сума от 30 €“. При текстообработка графичният символ на еврото се изписва с клавишна комбинация Alt 0136.