Свиващото се бъдеще на глобалния Запад

Демографски глобалният Изток е спечелил двубоя...

Западът се отнася до група държави със споделена история, ценности и съюзи. Традиционно включва Европа и Северна Америка, но се простира и до държави като Япония, Южна Корея и Израел, които са дълбоко интегрирани в ръководените от Запада институции. Тези страни са обединени от основата си на демокрацията, пазарните икономики, индивидуалните права и геополитическото обединение чрез групи като НАТО, ЕС и ОИСР. Заедно тези страни формират ядрото на либералния международен ред и често биват третирани като западния свят в глобалните дискусии.

Коефициентите на раждаемост в страните, ориентирани към Запада, са доста под прага на заместване от 2,1 раждания на жена.

Израел е единствената западна страна над коефициента на заместване, докато повечето други са между 1,2 и 1,8.

България е в „лошата“ група демографски залязващи страни с коефициент 1,51. С още по-лоши резултати от България са: Кипър, Андора, Сърбия, Хърватия, Португалия, Гърция, Япония, Босна и Херцеговина, Полша, Испания, Италия, Молдова.

Испания, Италия и Молдова изглеждат като безнадеждни.

И не по-високите детски добавки ще решат проблема с възпроизводството, засега няма решение!!!

Коефициентите на зависимост в напреднала възраст се увеличават рязко, тъй като населението започва да се свива, което оказва натиск върху пенсионните и здравните системи. За да подкрепят нарастващото възрастно население, работещите вероятно ще се сблъскат с по-големи данъчни тежести.

Друг риск е забавянето на растежа на производителността. Според проучване от 2023 г., публикувано в American Economic Journal, 10% увеличение на населението на възраст 60+ години е намалило БВП на глава от населението с 5,5%. Една трета от намалението се дължи на по-бавния растеж на заетостта, докато останалите две трети се дължат на по-бавния растеж на производителността.

Демографски глобалният Изток е спечелил двубоя...