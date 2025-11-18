България е първенец в еврозоната по инфлация

Повишението на цените ни удари преди приемане на еврото

За период от пет години натрупаната инфлация е над 40 на сто

Храните поскъпнаха с 6,4% за година

България е на първо място сред страните от еврозоната по инфлация, показват данни на НСИ и на европейската статистическа служба Евростат. Годишната инфлация в България към края на октомври е 5,3%, а средната инфлация за страните от еврозоната е 2,1 на сто. Оказва се, че инфлацията в страната ни е над два пъти по-висока от средната за страните от еврозоната, където влизаме от 1 януари 2026 г.

Трябва да бъде отбелязано, че нашата инфлация от 5,3 на сто е пресметната на база потребителската кошница на българите. А инфлацията в еврозоната е пресметната на база потребителската кошница на страните от Европейския съюз. Измерена чрез потребителската кошница на ЕС инфлацията в България е малко по-ниска – 3,8 на сто. Но инфлацията според нашата потребителска кошница отразява по-точно какво е отражението на промените на цените върху джоба на потребителите.

Някои икономисте се опитваха да убедят хората, че влизането в еврозоната има минимално влияние върху цените и обясняваха какво е покачването на цените в другите държави от ЕС непосредствено след приемане на еврото. Но според други икономисти влизането в еврозоната води да трайно покачване на цените, за продължителен период от време. А ръстът на цените започва още преви приемане на еврото. Данните на НСИ и на Евростат показват, че втората група икономисти са по-точни в прогнозата си. Защото високата инфлация връхлетя България няколко месеца преди влизането ни в еврозоната.

В конвергентния доклад на Европейската централна банка за готовността на България за приемане на еврото, бяха използвани данни за инфлацията до месец април. Тогава инфлацията беше изкуствено свалена, включително с няколко решения на Министерски съвет – за цените на БДЖ, цените за подновяване на лични карти и таксата за болничен престой. Но веднага сред това, от месец май насам, инфлацията бързо нараства. В резултат малко преди влизането ни в еврозоната инфлацията ни е най-високата сред страните с единната валута.

Най-близо до нас по инфлация е Естония с 4,5%, а след това са Латвия с 4,2%, Хърватия и Австрия с по 4 на сто. Инфлацията в България е в пъти по-висока, отколкото в страните от еврозоната с най-малко покачване на цените. В Кипър годишната инфлация е само 0,3%, във Франция е 0,9%, а в Италия е 1,3%.

Повишението на цените на храните и безалкохолните напитки в България е по-високо от общото ниво на инфлацията – 6,4 на сто, показват данните на НСИ. Поскъпването на чая, кафето и какаото е с над 20 на сто за година, а поскъпването на плодовете е с 19,3 на сто. Поскъпването на какаото на международните пазари е само една от причините за покачване на цените в България. Според последните налични данни, оповестени от КНСБ, какаото в България е поскъпнало с 20,1%, а средно за страните от ЕС повишението на цените е с 15,8 на сто. Поскъпването на шоколада в България е с 27%, а средно за страните от ЕС вдигането на цените на шоколада е с 17,9 на сто. Оказва се, че шоколадът в България поскъпва много повече, отколкото в други държави от ЕС. Повишението на цените без обосновани икономически фактори не е разрешено. Но няма информация от държавните контролни органи да правят проверка за цените на шоколада. Комисията за защита на конкуренцията прави анализ на пазара на млечни продукти, но и в тази насока резултати още няма.

В сферата на услугите най-много са поскъпнали туристическите пътувания – с над 26 на сто за година, ветеринарните услуги – с 22,5 на сто, и бръснаро-фризьорските услуги – с над 18 на сто.

Натрупаната инфлация за последните три години (октомври 2025 г. спрямо октомври 2022 г.) е 13,5%, а за последните пет години (октомври 2025 г. спрямо октомври 2020 г.) е 41,5%.

Яйцата са поскъпнали с близо 25 на сто

Фермери вдигат цените, а при торовете промяна няма

Производителите на яйца са вдигнали цените с близо 25 на сто за година, при положение, че фуражите са поскъпнали само с 1,3 на сто.

Цените на фуражите са с 1,3% нагоре

Цените на производителите в селското стопанство през третото тримесечие на 2025 г. са с 6,3% по-високи спрямо същия период на миналата година, обявиха от НСИ. Поскъпването е факт, въпреки че разходите на фермерите за торове, ток и посадъчен материал не нарастват.

Продукцията и в растениевъдството, и в животновъдството е поскъпнала средно с 6,3 на сто за година. Но цените на пшеницата и на ръжта са намалени съответно с 2,8 и с 4,9 на сто. Най-значително е увеличението при пресните плодове - с 54,3%, в резултат на увеличението на цените на черешите и прасковите, съответно с 91,5% и с 54,2%. Цената на слънчогледа са нараснали с 9,3%, а на пресните зеленчуци с 18,8%.

Цените на живите животни намаляват с 1,9% спрямо същия период на миналата година, в резултат на спад на цените на свинете с 8,1% и на бройлерите с 6%, но месото в магазините поскъпва. По отношение на продуктите от животновъдството най-голямо поскъпване има при кравето мляко - с 14,8%, и при цените на яйцата - с 24,6 на сто.

Същевременно цените продуктите и услугите, които ползват фермерите, не нарастват, а дори е отчетен спад с 0,2% в сравнение със същото тримесечие на миналата година. Повишение на цените е отчетено при ветеринарномедицинските продукти - с 5,1%, минералните торове - с 2,7%, и фуражите - с 1,3%. Намаляват цените на посевния и посадъчния материал - със 7,1%, тока и горивата - със 7%, и на продуктите за растителна защита - с 0,2%.



При сиренето разликата между цени на едро и дребно е 62%

Надценките при ябълките са над 74 на сто

Надценката между цените на ябълките на едро и на дребно е над 74 на сто, показват данни на КНСБ.

Продават картофите със 73% надценка

Надценките при продажбите на някои основни храни надхвърлят 70 на сто, показват данни на КНСБ. От синдикалната организация всеки месец следят движението на цените на основни храни в над 600 малки и големи търговски обекти в 81 общини, за да установят има ли поскъпване преди влизането ни в еврозоната. Разликата между цените на едро и на дребно при ябълките е 74,4%. На едро средната цена на ябълките е 2,47 лв. за кг, а на дребно ги подават средно по 4,30 лв. Подобно е положението и при картофите. На едро цените им са средно под 1 лев за кг, на дребно ги продават средно по 1,71 лв., а надценката е над 73 на сто.

Огромна е разликата при цените на едро и дребно и на сиренето. На едро насипно краве сирене от хладилната витрина струва средно 12,16 лв. за кг, а на дребно го продават средно по 19,70 лв. Надценката при сиренето е с 62 на сто. От Комисията за защита на конкуренцията правят анализ на пазара на млечни продукти, но засега конкретни резултати няма. Разговорите на КЗП с производители и търговски вериги още не са довели до констатация за нарушения на конкуренцията на пазара.

Но търговците продават редица други храни с по-малки надценки, като пак реализират печалба. Например надценката между цените на свинския бут без кост на едро и на дребно е само 20 на сто. На едро средната цена е 10,39 лв. за кг, а на дребно продават свинския бут по 12,48 лв. за кг. Подобна е ситуацията и при охладеното пиле. На едро средната цена е 6,98 лв., а на дребно е 8,55 лв. Това представлява надценка от 22,5 на сто. Защо надценката при сиренето е няколко пъти по-голяма, от КЗП още не са намерили обяснение.



Бобът е най-скъп в Смолян

Огромни разлики в цените по градове

Пилешкото месо е най-скъпо в Монтана.

Най-много дават за пилешко в Монтана

Огромни разлики има между цените на основните храни в различните градове на страната, показват данни на КНСБ. Цените на целите охладени пилета са най-високи в Монтана – средно 9,91 лв. за кг, а са най-ниски във Враца – 7,52 лв. за кг. Разстоянието между Монтана и Враца не е голямо, а разликата в цените на пилешкото е съществена.

Големи разлики има и в цените на боба в различните градове. Любопитно е, че най-скъп е пакетираният боб в Смолян – средно 8 лв. за кг. А най-евтин е бобът в Плевен – средно 5,65 лв. за кг. Оказва се, че цените на боба в Смолян са с над 40 на сто по-високи от тези в Плевен.

През последните месеци някои основни храни са поскъпнали значително, показват данните на КНСБ. Например, средната цена на краставиците през юни е била 3,48 лв. за кг. През октомври краставиците поскъпват до 3,81 лв. за кг, като покачването на цените за четири месеца е с 9,5 на сто. За същия период са вдигнали цените на ябълките със 7,8 на сто, средно до 4,30 лв. за кг, а лимоните са поскъпнали с 5,8 на сто средно до 5,50 лв. за кг.

