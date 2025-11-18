Студенти от Виетнам ще идват в Бургас

Заместник-кметът Весна Балтина посрещна посланика на Виетнам в България Н. Пр. г-жа Нгуен Тхи Мин Нгует. Акцент в разговорите бяха възможностите за студентски обмен и обучение на млади хора от Виетнам в бургаските университети, както и за реализиране на съвместни образователни програми.

Посланикът информира, че град Хай Фонг, който има интерес към Бургас, доскоро традиционно морски център в Северен Виетнам – вече се развива като голям индустриален хъб, което открива допълнителни възможности за партньорства с Бургас.

Обсъдена беше и темата за улеснените пътувания – безвизов престой до 35 дни, което би стимулирало туризма, туроператорските програми и чартърните полети.

Съвсем скоро ще бъдат организирани и "Дни на Виетнам в Бургас" – с кулинарни събития, културни прояви и инициативи за популяризиране на виетнамските традиции и изкуства.