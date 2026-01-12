МВР с важна информация за издаването и подмяната на шофьорските книжки

Още по темата: МВР предупреди шофьорите за санкции със затвор при превишаване на скоростта във Франция 09.01.2026 18:47

В петък няма да се приемат заявления за ускорена услуга за издаване на свидетелства за управление на МПС

Министерството на вътрешните работи предупреди за възможни затруднения при издаването и подмяната на шофьорските книжки.

Причината за евентуалните проблеми е предстоящото стартиране на централизирано персонализиране на СУМПС по нов образец. В тази връзка, в периода от 12 до 16 януари 2026 г. е възможно временно забавяне или преустановяване на услугите за издаване и подмяна на СУМПС в цялата страна.

От вътрешното ведомство правят важно уточнение, че на 16 януари 2026 г. (петък) няма да се приемат заявления за ускорена услуга /за 3 дни/ за издаване на свидетелства за управление на МПС.

От МВР се извиняват предварително за причиненото неудобство.