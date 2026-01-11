Продължава разчистването на падналата скална маса на пътя Смолян-Девин

Още по темата: Свлачище затвори изцяло пътя Смолян-Девин при Широка лъка 11.01.2026 11:29

Седем машини и екипи на пътноподдържащата фирма работят по разчистването на падналата скална маса на третокласния път III-866 Стойките - Широка лъка, съобщиха от АПИ.

Припомняме, че поради влошените метеорологични условия вчера вечерта свлечени скали наложиха пълно ограничаване на преминаването в участъка. Своевременно бяха предприети действия по премахване на скалите и обезопасяване на трасето и около 13 ч. днес частично е възстановено движението в участъка. В момента трафикът се осъществява двупосочно в една лента.

Екипи на пътноподдържащата фирма и Областно пътно управление-Смолян са на терен и продължават работата по разчистването и на втората пътна лента, за обезопасяване на участъка и пускане на движението във възможно най-кратки срокове.

Шофьорите могат да ползват и въведения през вчерашния ден обходен маршрут: Асеновград – Пловдив – Кричим – Девин – Стойките и обратно. Трафикът се регулира от „Пътна полиция".

Поради паднала земна маса около 13:30 ч. е въведено ограничение за двупосочно движение в една лента и по път II-82 София – Самоков в района на ВЕЦ „Пасарел“. Незабавно са предприети действия по премахване на скалната маса и обезопасяване на участъка. Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.