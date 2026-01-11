Свлачище затвори изцяло пътя Смолян-Девин при Широка лъка

Специализирана техника се включи в разчистването на свлачището край село Широка лъка, каза Марин Кушев - директор на Областно пътно управление (ОПУ) - Смолян, пред БТА. Скалната маса се срути снощи и изцяло затвори републиканския път Смолян-Девин.

На място е пристигнал 30-тонен верижен багер, с помощта на който земната маса се товари на камиони и се извозва.

До освобождаване на пътното платно обходният маршрут е Смолян-Чепеларе-Асеновград-Кричим-Девин и обратно.

Остава забраната за преминаване на товарни автомобили с ремаркета и полуремаркета през прохода "Превала" заради снегопочистване, посочи дежурният в ОПУ.

През нощта са разчистени паднали камъни по пътя Рудозем-Смилян.

Пътните настилки в област Смолян са мокри, по високите части на Родопите - със сняг.