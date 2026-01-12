Скиор издъхна в Пирин след падане

Мъж на видима възраст 50-55 г. е издъхнал на Пирин в неделя, 11 януари. Тъжната вест дойде от Планинската спасителна служба (ПСС).

Скиорът е загинал след падане и тежко нараняване на главата си. Според първоначалната информация, мъжът е излязъл извън пистите. Заради лошите метеорологични условия и трудния терен, той се е подхлъзнал и е ударил главата си.

От ПСС потвърдиха, че скиорът е загинал на място, както и че е бил без предпазна каска.

На сигнала са реагирали няколко екипа на ПСС, които за съжаление само са констатирали смъртта.

Загиналият е български гражданин.