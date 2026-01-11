Над над 60 снегорина работят в София, градският транспорте по график

Над 60 снегорина чистят улиците в София. От общината съобщиха, че градският транспорт се движи по график.

"На терен в момента работят 61 снегорина, като през нощта бяха в готовност 166, които бяха разпределени за Софийски околовръстен път, урбанизирани територии и дават пътя за Витоша. В момента няма установени заледявания. Там, където все още има течове, има пуснати обработки против заледяване. Колегите следят обстановката, така че ако бъде необходимо ще бъдат пуснати нови обработки. След миналия снеговалеж имаше установени нарушения. Има съставени глоби на 46 търговски обекта. В момента колегите проверяват какво е състоянието със снега, който е паднал и в монета и не е толкова колкото беше предният път, но ако има установени нарушения, ще бъдат съставени санкции", каза по БНТ Николай Неделков, директор на Столичен инспекторат.