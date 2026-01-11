12 януари ще е неучебен ден в община Русе

Заради прогнозираните екстремни температури (до -14°C) и обявения жълт код, 12 януари ще бъде неучебен ден за всички училища на територията на общината. Това съобщи кметът Пенчо Милков.

"Здравето и безопасността на нашите деца са абсолютен приоритет. Рисковете от измръзване, заледявания и опасни ледени висулки при придвижването до училищата са твърде големи, за да ги пренебрегнем", обясни градоначалникът.

По думите му са взети следните мерки:

* Всички общински паркинги ще бъдат безплатни. Гражданите са призовани да ги използват, за да се освободят уличните платна за преминаване на почистващата техника.

* Всички служби работят денонощно. Десетки снегорини на „Еко Русе Груп“, „Пътинженеринг“, „Берус“ и техника на ОП „Паркстрой“ са на терен.

* Почистват се приоритетно подходите към болници, Спешна помощ, спирки на градския транспорт и главни индустриални артерии.