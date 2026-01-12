Кметовете на “Люлин” и “Младост”: Напуснахме ПП заради натиск да участваме в корупционни схеми

"Напуснахме "Продължаваме промяната" не заради лични конфликти, не заради политически амбиции и не заради внушения, а заради оказван реален, системен и целенасочен натиск да участваме в предварително договорени обществени поръчки и схеми за разпределение на проценти." Това се казва в позиция на районните кметове на "Люлин" Георги Тодоров и на "Младост" Ивайло Кукурин и общинските съветници Драгомир Иванов и Димитър Шалъфов, които напуснаха партията през минатата година, предаде News.bg

Те отговариха на упреци на лидера на партията Асен Василев. По думите им са направени внушения, че причините за излизането им ПП се основават на "фалшиви обвинения" и "внедрени хора".

"Решението да напуснем е отговорно, то бе взето трудно, след конкретни разговори и конкретни действия.Събитията са реални, случили се в рамките на дни, които ни поставиха в пред морална дилема.

Няма нищо истинно в твърденията, че се е развивала гигантска схема срещу партията. Това се случи в рамките на дни. Разговарях с двамата кметове и ми разказаха в детайли това, което и записът повтаря кой, защо и как трябва да действа, за да се упражни корупционен натиск", обяснява Драгомир Иванов.

Ивайло Кукурин посочва, че като кмет на район "Младост" е бил подложен на натиск във връзка с обществена поръчка за ремонт на детска градина на стойност 5 милиона лева, при която му било предложено разпределение на проценти между него и партията и партията. Той изтъква, че става дума за конкретен разговор с конкретно съдържание".

"Отказах да обслужвам частни и партийни интереси и затова избрах да продължа работата си като безпартиен кмет", коментира от своя страна Георги Тодоров.

"Категорично заявяваме: исканията за т.нар. "6%" не са мит и не са внушение. Става дума за конкретен процент от стойността на обществени поръчки, който следва да бъде осигурен чрез фирмите, под формата на "доброволно дарение", консултантски ангажименти или други заобиколни механизми", се казва още в позицията на напусналите ПП през 2025 г. Според тях процентът е поставян в контекста на партийна структура и чрез лица с влияние в нея.

"Независимо от използваната формулировка, когато подобна практика е обвързана с обществени поръчки, тя представлява корупционен натиск. Както публично заяви общинският съветник Димитър Шалъфов, механизмът е ясен - "експертна помощ", последвана от посредници, разговори с фирми и опити за манипулиране на крайния резултат", се отбелязва в позицията.

По думите на Тодоров, Кукурин, Шалъфов и Иванов, Асен Василев заявява, че Кирил Петков е предложил да поеме отговорност. В тази връзка те питат дали той ще бъде включен пак в кандидатски листи, след като ръководство на партията говори за прочистване.

В позицията се изтъква също, че корупцията в местната власт е един от най-сериозните и най-подценени проблеми на прехода у нас и там натискът е най-незабележим, а зависимостите са най-опасни.

"Ние избрахме да не мълчим и да не участваме. Продължаваме да работим като независими кметове и общински съветници, в интерес на гражданите. Истината не се "прочиства". Истината се казва", подчертават районните кметове на "Младост и "Люлин" и двамата общински съветници.