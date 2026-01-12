„От лев на евро“: Мекиците край Рилския манастир поскъпнаха двойно

Мекиците, продавани в пекарната до Самоковската порта на Рилския манастир, поскъпнаха след Нова година – от 1 лев преди празниците до 1 евро от 3 януари, съобщиха посетители на Светата обител. От НАП уточниха пред БНР, че към момента при тях не е постъпвал сигнал за новата „евроцена“ на популярния деликатес.

Особено през лятото пред пекарната се образуват опашки от чакащи за хляб, закуски и най-вече за мекиците, които ежедневно се купуват от стотици посетители. Сега обаче цената им надхвърли левовата граница, въпреки че няма официално обявено поскъпване на брашното, водата или тока.

Ана Митова от пресцентъра на НАП обясни пред БНР, че ако информацията за новата цена се потвърди, ще бъде разпоредена проверка.