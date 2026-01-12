Седмичната анкета на „Труд нюз“: Ценовият шок с Еврото вече е реалност

Анкетата на trud.bg, в която за седемдневен период участваха 2346 читатели с уникален IP адрес, показва ясно как българите оценяват първите дни след въвеждането на еврото.

Резултатите не отразяват страхове или предварителни очаквания, а реално преживяно усещане за рязък ценови скок, спекула и липса на ефективен държавен контрол.

Категоричното мнозинство от участниците, 69.61 процента, заявяват, че още през първата седмица са станали свидетели на масово завишаване на цените, съпроводено с пълно отсъствие на държавата. Този резултат е показателен не само за мащаба на проблема, но и за разминаването между официалните уверения и ежедневната реалност. Докато институциите продължават да твърдят, че повишаване на цените няма, хората виждат точно обратното - на касата, в магазина и в сметките си.

Въпреки многократните изявления на държавни представители, че са въведени механизми за контрол и че спекула не се допуска, за близо 70 процента от анкетираните тези думи звучат откъснато от действителността. Повишаването на цените се възприема като масово и безнаказано, а липсата на видими санкции засилва усещането, че държавата или не може, или не желае да се намеси ефективно.

На този фон 25.66 процента от гласувалите смятат, че процесът протича гладко и че институциите си вършат работата. Макар и значителен, този дял остава в ясно малцинство и показва, че доверието в официалния разказ е ограничено. За мнозинството от българите реалността след въвеждането на еврото се измерва не с пресконференции и уверения, а с конкретни цени и разходи.

Останалите 4.73 процента избират ироничния отговор „Не знам, още празнувам Нова година“, което по-скоро подсказва умора от темата, отколкото липса на мнение.

Общата картина, очертана от анкетата, е тревожна. Въвеждането на еврото се оказва не просто техническа промяна, а сериозен социален и икономически тест за държавата. За голяма част от обществото този тест засега изглежда провален - не заради самата валута, а заради усещането за неконтролирана спекула и институционална безпомощност. Ако разминаването между официалните твърдения и реалния живот продължи, доверието към целия процес рискува да бъде окончателно подкопано.

